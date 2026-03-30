AI×DXで人手不足を突破！ 月刊ホテレス「宿泊施設の業務効率化ソリューション」

記事ポイント 3月30日17時開催・無料・100名定員の宿泊業界向けウェビナーAI×DXで「価格ではなく設計で勝つ」ブランド戦略を専門家が解説シャープ「Inforia」を事例に客室DXと業務効率化の具体策を紹介 3月30日17時開催・無料・100名定員の宿泊業界向けウェビナーAI×DXで「価格ではなく設計で勝つ」ブランド戦略を専門家が解説シャープ「Inforia」を事例に客室DXと業務効率化の具体策を紹介

3月30日（月）、月刊ホテレス主催のウェビナー第6回「宿泊施設の業務効率化ソリューション」が無料で開催されます。

AI×DXによる収益最大化戦略から、シャープが提供する客室インフォメーション「Inforia」の活用事例まで、宿泊業界の最前線で活躍する専門家が実践的な知見を届けます。

人手不足と需要回復が同時進行する今、オペレーション効率化とゲスト満足度向上を両立させるヒントが学べるウェビナーです。

月刊ホテレス「宿泊施設の業務効率化ソリューション」

日時：3月30日（月）17:00〜18:30参加費：無料定員：100名対象：宿泊施設のマーケティング担当者・マネジメント層主催：月刊ホテレス（HOTERESウェビナー第6回）

月刊ホテレスが主催するHOTERESウェビナーシリーズは、ホテル業界の動向や課題解決を模索するプログラムです。

今回の第6回では「宿泊施設の業務効率化ソリューション」をテーマに、全国の宿泊施設のマーケティング担当者およびマネジメント層を対象とした内容が展開されます。

訪日客数が4,268万人を超える一方、上位5都府県が71%を占め、地方部は1%の壁に直面しています。

人手不足が5割超に及びADRが高止まりするなか、観光庁は地方誘客に750億円を投入し、DX市場は670億円規模への成長が見込まれています。

AI×DXで「価格ではなく設計で勝つ」戦略

基調講演では、月刊ホテレス編集長・義田真平氏が登壇します。

星野リゾートや西武プリンスなどの先進事例をもとに、PMS/CRM/AI連携による収益最大化と「価格ではなく設計で勝つ」ブランド戦略の要点が解説されます。

SBIやみずほのAI労働転換が示すように、宿泊業界においても自律的なDX推進が生き残りの分水嶺です。

シャープ「Inforia」が変える客室DXの実像

シャープ 通信事業本部 モバイルビジネス推進部の小西潤氏が、客室インフォメーション「Inforia」を事例として解説します。

客室情報のデジタル化、ルームオーダー、AI活用による業務改善の可能性が具体的に紹介され、ホテル現場を変える最新DXの実像に迫る内容です。

導入事例・Q&Aセッション

最後のセッションでは、DX化や現場オペレーションの課題・施設の悩みについて登壇者へ直接質問できる場が設けられています。

執行役員の林田研二氏、義田編集長、シャープの小西氏が3者揃ってリアルタイムで回答する構成は、実務に直結した情報収集の機会です。

宿泊業界のAI×DX最新動向と先進事例を無料で学べる内容が揃っています。

シャープ「Inforia」の実導入事例から、人手不足解消とゲスト満足度向上を同時に実現するヒントが具体的に得られます。

Q&Aセッションでは業界の第一人者に直接質問できる場が設けられており、自施設の課題に対する実践的な視点が引き出せます。

月刊ホテレスウェビナー第6回の紹介でした。

よくある質問

Q. 参加費はかかりますか？

A. 参加費は無料です。

定員は100名で、申し込み後に開催当日の午前中に視聴用URLが送付されます。

Q. どのような方が対象のウェビナーですか？

A. 宿泊施設のマーケティング担当者やマネジメント層が対象です。AI×DXによる業務効率化やゲスト満足度向上に関心のある方に適した内容となっています。

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