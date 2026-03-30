歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。

4月8日にスタートする全国アリーナツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」への思いを綴っています。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「いよいよ私達大家族の波瀾万丈であろう日本全国の旅が始まります。」 全国アリーナツアーへ想い



浜崎あゆみさんは「明日から演者、Aスタッフ、ツアークルー全セクション合流です。」と綴ると、画像をアップ。



投稿された画像では、浜崎あゆみさんがスタッフたちと打ち合わせやリハーサルを行う様子などが見て取れます。







続けて「いよいよ私達大家族の波瀾万丈であろう日本全国の旅が始まります。まずは無事に明日のスタートラインに立てますように。皆様、宜しくお願いいたします！」と、ファンに向けて呼びかけています。









この投稿にファンからは「波乱万丈の現場を超える姫、一座に敬意を。。❤」・「明日から更にハードなスケジュールになるとは思いますが怪我なく本番に挑めるように祈ってます ayuの笑顔大好き❤」・「日本全国♡ 一緒にたくさん旅します♡」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】