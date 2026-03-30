石井亮次アナウンサー（49）がMCを務める、CBC・TBS系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）が、関東・関西・名古屋3地区で年度視聴率1位を獲得した。2025年度の年度平均視聴率で個人全体2・3％、世帯4・6％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）となり、同時間帯（NHK 含む）で昨年に続き、年度平均視聴率トップに輝いた。

また関西地区の年度平均視聴率は個人全体2・3％、世帯4・6％（ビデオリサーチ調べ、関西地区）となり、2025年間トップに続き、年度でも初めてトップとなった。番組を制作するCBCテレビの名古屋地区でも個人全体2・3％、世帯4・7％（ビデオリサーチ調べ、名古屋地区）となり、3年連続で年度平均視聴率トップを獲得。

昨年も沢朋宏気象予報士の解説や各地からの生中継を中心に、連日詳報。視聴者のその日の関心事や速報をわかりやすく伝えたほか、大阪の「ど根性メロン」やゴゴスマ独自の桜標本木など、オリジナル目線のネタも展開し、エリアを問わず多くの視聴者の支持を得た。

石井アナはトップ獲得に「いつもご視聴誠にありがとうございます！今後とも昼下がりのお供にゴゴスマを何とぞよろしくお願い申し上げます！」と感謝。増子淳一チーフプロデューサーも「2026年度もわかりやすく、楽しくてためになる放送を、ひとりでも多くの方にご覧いただければと思います」とコメントを寄せた。