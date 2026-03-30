西から天気下り坂も5月並みの暖かさ

きょうは西から低気圧が近づき、九州で夕方以降、本降りの雨の範囲が広がる見込みです。中国、四国も夜は雨が降りだすでしょう。関東など東日本は日差しが出ますが、山沿いや内陸中心ににわか雨の所がありそうです。北日本は広い範囲での天気の崩れはありませんが、北海道は夜遅く日本海側で雨の所があるでしょう。

【CGで見る】全国の雨の予想シミュレーション（30日（月）正午〜1日（水）午後9時まで）

最高気温は全国的に平年より5℃前後高く、特に東海や西日本は広く5月並みの暖かさになりそうです。

きょうの各地の予想最高気温

札幌 ：13℃ 釧路：6℃

青森 ：14℃ 盛岡：16℃

仙台 ：12℃ 新潟：21℃

長野 ：23℃ 金沢：22℃

名古屋：23℃ 東京：21℃

大阪 ：24℃ 岡山：23℃

広島 ：22℃ 松江：24℃

高知 ：24℃ 福岡：24℃

鹿児島：21℃ 那覇：25℃

あすは太平洋側で激しい雨の所も

あす、通勤通学の時間帯は、東海から九州の広い範囲で雨が降り、四国や近畿、東海では激しく降る所がありそうです。関東も朝から断続的に雨が降り、昼頃からは本降りの時間が長くなるでしょう。東北も本降りの雨の範囲が広がり、雨脚が強まる見込みです。発達する雨雲の元となる湿った空気が流れ込むため、西日本を中心に気温が高く、ムシッとした体感になるでしょう。



水曜日も関東から九州の太平洋側で、雨の降りやすい状態が続きそうです。

桜前線は北日本へ

東京は今週末まで桜が見頃です。あすは仙台で、あさっては新潟で桜が開花する予想で、桜前線は平年より早く北へ進みます。