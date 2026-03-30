7人組アイドルグループCANDY TUNEが30日、都内で、「ほっともっと新CM発表会」に登壇した。

同社のアジアフェア「焼肉ビビンバ編」のCMに出演。メンバーカラーはそのままに、アジアンテイストの衣装で登場した。

CM撮影を振り返り、宮野静（23）は「マイクを持つことはあってもお料理を持って踊ることはなかったので、難しかったです」と難易度が高かったことを明かした。「（料理を）カメラに見せるために、こぼれそうだけどこぼれないラインを狙ってやっていました」と高等技術に挑戦。息ぴったりのCMとなった。

CMソングは同グループの「HOT！SCOOP！」で、ビビンバを混ぜるイメージの「まぜまぜダンス」の振り付けが特徴。同曲に限らず、振り入れは「4時間を2日間、合計8時間くらいで覚える」という。

商品名になぞらえて、「ほっとする瞬間」を聞くと思い思いのシーンを回答。南なつ（25）は「メンバーで円陣を組む時。どんな大きな会場でも円陣を組むと安心できる」といい、桐原美月（23）は「時間を管理することが好き。寝る前にタイマーをセットするとほっとします」と話した。

立花琴未（23）は「メンバーといるとき」だという。個人での仕事では「自分がやらなきゃって必死」な中で、「グループは頼れるお姉ちゃんがたくさんいるので…」とメンバーを喜ばせた。