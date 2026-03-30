「悪意は一切なかった」フォーデンへの危険タックルに退場論…アラウホが釈明「紛れもなくボールを奪おうとしただけ」

「悪意は一切なかった」フォーデンへの危険タックルに退場論…アラウホが釈明「紛れもなくボールを奪おうとしただけ」