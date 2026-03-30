30日(月)から31日(火)にかけて、低気圧が発達しながら日本付近を東に進み、九州から東北の広い範囲で雨が降る見込みです。

九州では、非常に激しい雨の降るところもあり、大雨への注意が必要です。

大陸の低気圧は前線をともない、31日にかけて東へと進む見込みです。日本海側沿岸周辺を通りながら発達するでしょう。

西日本から北日本にかけて、暖かく湿った空気が流れ込み大気の不安定な状態が続く見込みです。

30日の雨と風の予想ですが、夕方は九州で、夜のはじめごろからは近畿にかけて雨雲が広がるでしょう。九州南部では雨の降り方が強まるところがありそうです。

31日には、未明から東海や北陸で雨が降り出しそうです。

朝からは、関東や東北でも雨が降る見込みです。四国から東海にかけて沿岸部で雨脚が強まるでしょう。

31日(火)は、九州南部では多いところで1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る見込みです。31日の午前6時までに予想される24時間降水量は多いところで、宮崎県 120ミリ、鹿児島県（奄美地方を除く）150ミリと予想されています。

北陸でも、31日は雨が降る見込みです。31日の未明から雨が降り出し日中雨雲が広がるでしょう。

金沢の予想最高気温は22度と、5月中旬から下旬並みになるでしょう。

低気圧の通過にともない、西日本を中心に大気の状態が不安定になりそうです。大雨による土砂災害や急な雷雨などに注意が必要です。