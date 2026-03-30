北海道千歳市で、女性が車にはねられるひき逃げ事件がありました。



直後には近くの住宅に車が突っ込む当て逃げ事件もあり、警察は同じ車が事件を起こした可能性も含め、逃げた車の行方を追っています。



住宅街を走り抜ける白い乗用車。



フロント部分が大きく壊れていることがわかります。



（石田記者）「女性はこちらのコンビニエンスストアから突然発進してきた車にはねられたということです」





ひき逃げ事件があったのは、千歳市真々地２丁目にあるコンビニエンスストアの駐車場です。３月２８日午後１時前、停車していた乗用車が発進した際、近くを歩いていた５０代女性をはねました。女性は地面に頭を打っていて、病院に運ばれる際、会話はできたものの、はねられた前後の記憶がない状態だったということです。乗用車は女性をはねたあと、そのまま逃走しましたが、この事件からわずか２分後…「車に当て逃げされた」ひき逃げ事件の現場からおよそ３００メートルほど離れた住宅に車がつっこみ、そのまま逃走する当て逃げ事件が発生。被害にあった車のフロントは大破。設置していた塀はなぎ倒され、衝撃で住宅の窓も割れてしまっています。（被害にあった住人）「ドーンみたいな、ガラスがぐしゃって落ちたので。（近所の人が）犯人を追って行ってくれたんですけど見失った」近くの防犯カメラには、フロント部分が壊れた車が走り去る様子が映っていました。警察によりますと、２つの事件を起こした車はいずれも白い乗用車だということです。警察は２つの事件の関連を調べるとともに、逃げた車の行方を追っています。