「かっこつけてない千賀、最高」千賀健永、愛犬とのラブラブショット公開「腕の筋肉かっこいい、、」
Kis-My-Ft2の千賀健永さんは3月29日、自身のInstagramを更新。愛犬・きなことの誕生日オフショットを公開しました。
【写真】千賀健永の誕生日オフショット
ファンからは「どっちもかわいいお写真ありがとう！！」「上腕二頭筋すてき」「全部がかわいいむきむきだ〜きなこ〜〜こんなにかっこいい飼い主がいて幸せな子やな」「腕の筋肉かっこいい、、」「すーっごく愛が溢れてて可愛い写真」「最高。かっこつけてない千賀、最高」などのコメントが寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】千賀健永の誕生日オフショット
「どっちもかわいいお写真ありがとう！！」千賀さんは「Birthday outtakes」とつづり、写真を4枚載せています。ホワイトのタンクトップ姿できなこにキスをする姿や、「Birthday Boy」のたすきをかけ王冠をかぶってバルーンの前でポーズを決める姿、きなこと一緒に寝転ぶ姿などです。1枚目では、腕のムキムキな筋肉が際立っています。
3月23日に35歳の誕生日を迎える千賀さんは24日にも、35歳の誕生日を迎えた際のオフショットをInstagramで公開していました。「I had my family meet me on my birthday」とつづり、家族がしゃぶしゃぶを持って会いに来てくれたことや、きなこも一緒にお祝いしてくれたことを報告しています。気になる人は、ぜひ投稿をチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)