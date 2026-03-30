花王のベースメイクブランド「Primavista」は、「ベタつきを抑えるために仕上げると厚塗りになりやすい」という悩みに、厚塗り感なく透明感のあるサラサラ肌を持続し、夜までベタつきをブロックするフェイスパウダー「セバムオフ クリアキープパウダー＜フェイスパウダー（ルース）＞ケース・パフ付き 全1種」を、4月11日から、全国のドラッグストア、大型スーパー、およびECサイトで発売する。

同商品は、皮脂悩みの深い方（全顔・部分問わず）と“ベタつき”の関係に着目。



「Primavista セバムオフ クリアキープパウダー」

同社調査によると、皮脂悩みが深い人の内、約3割の人が1日に2回以上の化粧直しを行っており、直しのきっかけは見た目のテカリではなく、べたつきによる不快感であることが明らかになった。その為、おしろいの「ベタつき防止」機能を重視していることが分かった（花王調べ 2024年12月 女性 肌質超脂性肌 20歳〜39歳 web調査 n＝100）。一方で、テカリ・ベタつきを抑えるために重ね塗りや厚塗りによってマットに仕上がり、透明感のなさに悩みを抱えている実態を確認した（花王調べ 2024年12月 女性 全肌質と脂性肌比較 20歳〜49歳 web調査 n＝3000）。

このような皮脂悩みに対し、長年の皮脂研究の知見を活かし、厚塗りマットにならず、透明感のあるサラサラ肌が持続するフェイスパウダー「セバムオフ クリアキープパウダー」を発売する。深いベタつき悩みから解放し、長時間サラすべ肌を叶える。

［小売価格］2200円（税込）

［発売日］4月11日（土）

花王＝https://www.kao.com/jp