30日の衆議院予算委員会で今年度の予算審議の在り方について、中道改革連合の階猛議員が、高市早苗総理と坂本哲志予算委員長に苦言を呈した。

【映像】階氏が予算審議の在り方に疑問呈し、拍手が起こる瞬間

階議員は高市総理へ「今回、暫定予算案の編成を指示した経緯について伺います。3月24日の閣議で財務大臣からこのような発言ありました。『予算の空白は一日も許されないため不測の事態に備えて関係各省庁のご協力を得つつ、暫定予算の編成作業を進めたい』こういうことでした」と説明し、「なぜ不測の事態に備えてという文言を入れたのか、その理由を総理からお答えください」と質問した。

高市総理は「24日の閣議において財務大臣は予算の空白は一日も許されないため不測の事態に備えて暫定予算の編成作業を進めたい旨の発言を行っています。これは予算の国会審議の進め方は国会でお決めいただくものですが、国会運営上、野党の皆様から今後の予算審議日程をお決めいただく前提として、暫定予算の編成が必要だというお話もあり、また予算の空白は一日も許されないことから不測の事態に備え、暫定予算の編成作業を進めるという趣旨であると理解をしております」と答え、加えて「いずれにしましても令和8年度の暫定予算は、本予算の年度内成立をお願い申し上げ、参議院においても精力的にご審議をいただいている中で、仮に何らかの事情や状況の変化により本予算が年度内に成立しない場合に備えて、予算の空白が生じないよう、暫定予算案の編成作業を進めることにしたものでございます」と返答した。

すると階議員は「前段のほうで不測の事態で、参議院のほうで暫定予算の編成が求められているといったようなことはお話しされていましたけれども、これは国会の審議を充実させるためにもっと時間をかけて本予算を審議する必要があるという趣旨からの申し出でございます。確認したいんですが、不測の事態という言葉の意味ですね、不測の事態には国会で予算審議に時間をかけると、充実させるということも含んでいるのかどうか、総理、端的にお答えください」と質問した。

高市総理は「今申し上げましたとおり、仮に何らかの事情や状況の変化で本予算が年度内に成立しない場合に備えて予算の空白が生じないように暫定予算のご審議をお願いしているところでございます」と答えた。

そこで階議員は、「ちょっと最初のところを聞き取れなかったんでもう1回伺います。不測の事態には国会で予算審議を充実させて時間をかけることも含むのか。イエスかノーかで端的にお答えください」と重ねて尋ねると高市総理は「参議院で今、精力的にご審議をいただいております。そしてその前に衆議院でも大変スピーディーにご審議をいただきまして可決をいただきました。とにかく本予算が年度内に成立しない場合に備えて、予算の空白が生じないよう暫定予算のご審議をお願いしているということでございます」と説明した。

階議員は「急ぐことが最優先で国会審議は二の次だと言わんばかりの答弁でした。やはり私、この間も申し上げましたけれども憲法83条の財政民主主義であるとかですね、憲法66条3項他の議院内閣制これに照らすと、国会審議の充実をさせることが、やはり優先されるべきだと思っております。改めて私は今回の衆議院での予算審議、あまりにも拙速に過ぎると思っておりまして、今回の衆議院での異例の予算審議、これ前例にすべきではないと考えます。これは予算委員会の理事会でも我が党からも申し上げておりますが、自民党総裁である高市首相からもこの点について言明いただきたいと思います。今回の予算審議、前例にしないということでよろしいでしょうか」と今回の予算委員会の在り方について疑問を呈し、拍手が起こった。

高市総理は「内閣総理大臣としてこの場で答弁に立たせていただいております。国会の運営は国会においてお決めになることだと考えております」と述べ、さらに「予算委員会の運びについては予算委員長をはじめ、与野党の理事の皆様でお決めいただくことだと思います。私たちはですね、国会に呼ばれたら国会に来て答弁をする、そうした義務を負うものでございます。あくまでも国会でお決めいただくことだと存じます」と話した。

階議員は、「その言葉どおりであるとしたら、委員長、ぜひお願いしますよ。前例としないことを委員長、お願いします。よろしいですか」と問うと、坂本予算委員長は「理事会で協議をしたとおりであります」と短く返した。（ABEMA NEWS）