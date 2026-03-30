B'zの稲葉浩志（61）が29日に放送されたTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。親交のあるMr.Childrenの桜井和寿（56）について語った。

先週に続き、同番組恒例企画「インタビュアー林修」に登場した桜井へ、VTRでコメントを寄せた稲葉。作詞作曲を手掛ける桜井の魅力について「僕が思う感じはやっぱり、大切な人に“こう言われたら幸せになるだろうな”っていう言葉を繰り出してくる。それが凄いなっていつも思ってます」と打ち明けた。

1988年にデビューしたB'zの4年後輩にあたるMr.Childrenについて、「デビューされてすぐ、当時の自分たちのマネジャーが凄くファンで、熱く語ったりしてた」と回想。「当時はポップバンドっていう印象でしたけど、聞いていくうちに、やっぱりロックバンドだな」と認識したという。

そしてスタッフから「桜井さんのココがほしいという部分」について聞かれると、稲葉は「作曲能力じゃないですか、やっぱり」と告白。「僕はB'zでは曲を作ってない。彼は全部できるし、そういう部分で、くれるんだったらください」と笑わせた。

最後には桜井に向けて「ご無沙汰しております」と改めてあいさつ。「新しい曲を作られて、またツアーなどがあると思いますけど、またどこかでお会いできたらと思ってます」と伝えた。

続けて「ぜひまた、できれば“例の場所”でゆっくりお話しできたらうれしいです。頑張ってください」と締めた稲葉に、MCの林修は「“例の場所”ってどこにあるんでしょう？」と質問。桜井は「秘密の場所があるんです」と笑顔を見せていた。