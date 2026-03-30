バイオダンス新作マスク登場♡キャビアPDRNで濃密ハリ肌ケア

韓国発の人気ブランド「バイオダンス」から、注目の新作マスクが登場♡美容液そのものを固めた“貼る濃密美容液”という新感覚のハイドロゲルマスクは、うるおいとハリをしっかりチャージしてくれる頼れる存在です。キャビアとPDRNを掛け合わせた贅沢な処方で、肌のコンディションを整えたい方にぴったり。ワンランク上のスキンケア体験をチェックしてみて♪

美容液そのままの新感覚マスク

「キャビアPDRN リアルディープマスク」は、美容液を固めたハイドロゲルタイプのフェイスマスク。一般的なシートマスクとは異なり、肌にぴたっと密着して角質層までうるおいを届けます。

時間の経過とともに透明へ変化するユニークな仕様で、スリーピングパックとしても使えるのが特徴。長時間のケアで、しっとりなめらかな肌へ導きます。

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キャビア×PDRNの集中ケア

キャビアエキスとPDRNをW配合した贅沢な処方がポイント。キャビアは肌にうるおいを与え、なめらかな印象へ導き、PDRNは肌を整えながらハリ感をサポートします。

さらにキャビア水を580,000ppm*7配合し、乾燥や外部刺激から肌を守る設計。ツヤと弾力を同時に叶えたい方におすすめです。

商品詳細＆使用方法

キャビアPDRN リアルディープマスク



価格：2,640円（税込）

内容量：34g

先行発売：2026年4月18日（土）一部バラエティショップ

一般発売：2026年5月1日（金）全国展開

※一部店舗のみのお取り扱いとなります。

ハリとうるおいを叶える新習慣♡

乾燥やハリ不足が気になるときこそ、スペシャルケアを取り入れたいもの。バイオダンスの新作マスクは、手軽なのにしっかりとした満足感を得られる優秀アイテムです♡

自分へのご褒美ケアとして取り入れて、毎日のスキンケアをワンランクアップしてみてはいかがでしょうか♪