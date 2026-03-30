専用の内外装で漂う高級感

2026年2月26日、日産モータースポーツ＆カスタマイズは「ルークス AUTECH LINE」に新グレードを追加すると発表しました。

ルークス AUTECH LINEは、「クール＆アグレッシブ」をテーマとした「ルークス」のカスタムモデルですが、今回追加されたグレードはどのような仕様なのでしょうか。

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ルークスは、日産が2009年から販売している軽ハイトールワゴンです。初代はスズキ「パレット」のOEMモデル、2014年に登場した2代目は三菱と共同開発され、「デイズルークス」の名称で販売されました。2020年発売の3代目以降は日産が設計を担当しています。

現行の4代目は2025年に登場し、エクステリアやインテリア、走行性能、安全性能が大きく進化しました。

特に、両側にスライドドアを設けた利便性や「かどまる四角」をモチーフとした内外装は、ルークスらしい個性を際立たせています。

グレードは、標準仕様とスポーティ仕様の「ハイウェイスター」シリーズに加え、日産モータースポーツ＆カスタマイズが手掛けるカスタムモデルのAUTECH LINEがラインナップされています。

ルークス AUTECH LINE、ターボモデルの「ハイウェイスターGターボ」をベースとしており、ドアトリムクロス、フォグランプフィニッシャー、シルバーのドアミラー、専用15インチアルミホイール、防水仕様の専用シートなど、専用装備が充実しているのが特徴です。

さらに、AUTECH LINEロゴプレートやエンブレムが装備され、インテリアはルークス唯一のブラック基調デザインを採用。内外装ともにスポーティでスタイリッシュな、特別感のある仕上がりとなっています。

これまでルークス AUTECH LINEはハイウェイスターGターボをベースとしていたため、ターボモデルのみの設定でしたが、今回新たにNAモデルが追加されました。

NAモデルのルークス AUTECH LINEは、「ハイウェイスターX」をベースとしています。ドアトリムクロスやフォグランプフィニッシャーなどの専用装備はターボモデルと共通ですが、ホイールには14インチの専用タイプ（ベース車と同サイズ）が採用されています。

価格（消費税込み）は、NAモデルのルークス AUTECH LINEが201万8500円から213万2900円、「プロパイロットエディション」が220万4400円から231万8800円となっており、ターボモデルと比べて約20万円の価格差があります。

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今回のNAモデル追加により、選択肢の幅がさらに広がりました。力強い走りが魅力のターボモデルに対し、NAエンジンならではの滑らかで自然な加速を好む方にとって、魅力的な一台といえるでしょう。