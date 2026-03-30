ニューストップ > 国内ニュース > 【速報】備中神代駅で線路内に人が立ち入り 特急やくも号に遅れ【岡… 【速報】備中神代駅で線路内に人が立ち入り 特急やくも号に遅れ【岡山】 【速報】備中神代駅で線路内に人が立ち入り 特急やくも号に遅れ【岡山】 2026年3月30日 13時10分 RSK山陽放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR西日本によりますと、きょう（30日）午後1時前、JR伯備線の備中神代駅で線路内に人が立ち入ったため、特急やくも号に遅れがでているということです。（午後1時現在） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「ビニールに包まれた遺体、チャックを開けると目をつぶり眠る娘が」事故で娘を失った小学校の元校長が訴える“命の尊さ”「父親である私のほうが代わりに死ねばよかった」【第2話】 「事件当日、息子は大好きなX JAPANの曲で目を覚まし、朝ごはんも食べずに家を出ていった」文化祭の日、息子（16）は見知らぬ少年に暴行を受け殺害された【大阪・少年暴行死事件①】 「実久の火葬ボタンを妻と押したことは忘れない」危険ドラッグを吸引した男（29）に最愛の娘（11）の命を奪われる 息を引き取る娘に両親は「いつかそっちの世界に行った時、また遊ぼうな」【女子児童 危険運転致死事件③】