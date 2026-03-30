ExWHYZが、4月1日にリリースする3rdシングルの表題曲「GIVE YOU MY WORD」のMVを3月31日21時にプレミア公開する。

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本楽曲は、パソコン音楽クラブが楽曲提供、MVのディレクションはクリエイティブユニット tsuchimfumazuが担当している。あわせて公開となったティザー映像では、メンバーの姿が一切非公開となっている。

なおExWHYZは、4月1日のシングル発売日に東京 恵比寿LIQUDROOMにてワンマンライブ『ExWHYZ LIVE ‘GIVE YOU MY WORD’』、『mikina presents ‘GIVE YOU MY WORD’ After Party』を開催。5月6日より大阪城野外音楽堂を皮切りに、解散前最後となる全国ツアー『ExWHYZ LAST TOUR ‘DANCE YOUR DANCE’』がスタートする。

＜yu-ki（ExWHYZ） コメント＞

撮影中から踊るたびに映し出されるかっこいい映像に胸が高鳴りまくりで、、、楽曲の美しさと共に、素敵なVJが加わりダンスも表情も映像も、一瞬も目が離せないMVが出来上がりました！ぜひ何度も楽しんでください！今までで1番踊りました！！！！！

＜tsuchifumazu コメント＞

ExWHYZの魅力的な歌とダンス、パソコン音楽クラブのサウンドのエネルギーを拡張できるように、普段のVJや映像演出で用いるモーショングラフィックスや3DCGの映像を床面LEDに投影し、疾走感や視覚的な爽快感や広がりを通して気持ちよく駆け抜ける映像を目指し制作しました。多くの方に観て頂ければ嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）