31日から4月1日にかけて大雨のおそれ 西日本～東日本 九州は警報級の大雨か

西日本や東日本を中心に、31日から4月1日にかけて、大雨や激しい突風、強風、高波のおそれがあります。また、4月4日（土）ごろも再び大雨のおそれがあります。

しています。

30日～4月1日にかけて大雨の予想 気象庁の予想詳しく

気象庁によると、低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込む影響で、九州地方をはじめとする西日本から東日本にかけて、大気の状態が非常に不安定になります。

九州地方では31日にかけて、雷を伴った非常に激しい雨が降り、警報級の大雨となるおそれがあります。

＜大雨の予想＞気象庁

▼31日午前6時までに予想される24時間降水量（多いところ）

鹿児島県（奄美地方を除く） １５０ミリ

佐賀県 １２０ミリ

長崎県 １２０ミリ

宮崎県 １２０ミリ

四国地方 １２０ミリ

▼31日に予想される1時間降水量は（多いところ）

鹿児島県（奄美地方を除く） ５０ミリ

宮崎県 ５０ミリ

佐賀県 ５０ミリ

長崎県 ５０ミリ

土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒してください。

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＜強風と高波、激しい突風への警戒＞気象庁

雨だけでなく、風や波も強まります。西日本では31日に、北日本から東日本では31日から4月1日にかけて、強風や高波に注意が必要です。

▼31日にかけて予想される波の高さ

関東地方 ５メートル

伊豆諸島 ５メートル

東海地方 ５メートル

近畿地方 ５メートル

四国地方 ５メートル

東北地方 ４メートル

全国的に落雷や降ひょう、局地的な竜巻などの激しい突風にも注意してください。黒い雲が近づくなど、発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

＜融雪・なだれへの警戒＞

全国的に南からの暖かい風が吹き込み、気温が平年より5度から10度以上高くなる見込みです。北日本から東日本の雪の多い地域では、4月1日にかけて、急速な雪解けによるなだれや融雪に注意してください。

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＜週末も再び大雨か＞

4月4日（土）頃には、低気圧が発達しながら日本海へ進む見込みです。このため、西日本では再び大雨となる所があり、低気圧の発達具合によっては警報級の大雨となるおそれがあります。▼

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