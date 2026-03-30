放送開始以来40年、その歴史に幕を降ろした人気番組「アッコにおまかせ！」（TBS系）の和田アキ子さんが2026年3月29日放送の「おしゃれクリップ」（日本テレビ系）に出演、40年の歩みを振り返った。この番組は、「アッコにおまかせ！」最終収録の10日前に放送された。

「自分で終わる発表を」

和田さんは1968年に歌手デビュー、「金曜10時！うわさのチャンネル！！」（1973年〜79年生放送）（日本テレビ系）で人気を博し、ゴッド姉ちゃんのイメージが定着した。芸能生活58年、芸能界のご意見番的存在になった軌跡を紹介。VTRでヒロミさんが「メンタルが弱く、昔は夜中に『悩んでんねん』とか『辛いねん』とか電話がかかってきた」と和田さんのエピソードを話す。自ら番組の幕引きを決めた理由について和田さんは「長い間やっていると老害じゃないけど（そういう弊害も出てくる）、番組で言葉を間違ったりすると揚げ足とる（反応が）嫌だなあと話していて、番組30周年が終わってから、若者がテレビから離れているというのに若者を対象にした（番組を続けるのはどうかなと）。背中をたたかれるのがいやで私にもプライドがある。叩かれる前に自分で終わる発表をしたい。そこは不良の私が許さない」と語った。

「自分1人だけで終わるわけじゃない

関係者や番組スタッフの思いを聞いた和田さんは「自分1人だけで終わるわけじゃない。終わる人がいっぱいいるということを忘れてました。いや、幸せです。いろんなことをしゃべりたいけど動揺してちょっと危ない。テレビで泣きたくない。ちょっとお水もらえますか」とあふれる思いをこらえながら言った。

最後に結婚45年の飯塚浩司さんの手紙が読み上げられる。「飲み会の最後は自宅に流れ、みんなに慰められ、励まされていた。（和田さんの）誕生日会の最後もやっぱり自宅に流れて大締めは全員で「あの鐘を鳴らすのはあなた」の大合唱。たいした感動ものです。本人は毎回ウルウル、号泣していた」という。芸能界という浮き沈みが激しいなかで第一線を走り続けてきた。つまずいても傷ついても鐘を鳴らし続けたアッコさん、お疲れ様でした。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）