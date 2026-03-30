テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限160.60円 テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限160.60円

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160.83 エンベロープ1%上限（10日間）

160.60 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

159.80 現値

159.24 10日移動平均

158.99 一目均衡表・転換線

158.70 21日移動平均

157.64 エンベロープ1%下限（10日間）

157.23 一目均衡表・基準線

156.80 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

156.51 100日移動平均

155.78 一目均衡表・雲（上限）

154.81 一目均衡表・雲（下限）

152.57 200日移動平均



直近高値は160.46円。その後円安一服も警戒感継続。再び上昇した場合、ボリンジャーバンド2シグマ上限がポイントとなりそう。

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