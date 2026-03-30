160.83　エンベロープ1%上限（10日間）
160.60　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.80　現値
159.24　10日移動平均
158.99　一目均衡表・転換線
158.70　21日移動平均
157.64　エンベロープ1%下限（10日間）
157.23　一目均衡表・基準線
156.80　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
156.51　100日移動平均
155.78　一目均衡表・雲（上限）
154.81　一目均衡表・雲（下限）
152.57　200日移動平均

直近高値は160.46円。その後円安一服も警戒感継続。再び上昇した場合、ボリンジャーバンド2シグマ上限がポイントとなりそう。