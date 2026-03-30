CANDY TUNE、メンバー愛を語り合う 立花琴未「安心感で泣いちゃいそう」
7人組アイドルグループのCANDY TUNE（桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、立花琴未、宮野静、村川緋杏）が30日、都内で行われた『ほっともっと』新CM発表会に出席した。
【写真】おいしそう…食レポに挑戦した村川緋杏
衣装について、村川は「私たちはいつもおっきめのプリプリが多い。初めてのアジアテイスト、本当にとってもステキな衣装になりました！うれしいです！」とにっこり。CM出演について、福山が「本当に本当にうれしかった。誰もが知っているほっともっとさんのCMに出られたことが、夢がひとつかなった」と声を弾ませた。
CMの秘話も弾み、南が「本当に見ている時からお腹鳴っちゃいそうなぐらい、おいしそうで。撮影している時も、どうやったら一番おいしそうに見えるかなと思いながら。大成功の仕上がりでした」と口にすると、立花も「なんと言っても、まぜまぜダンスです！ファンのみなさんと一緒にまぜまぜダンスできるのが、今から楽しみです！」と呼びかけた。
桐原も続き「まぜまぜダンスで移動するフォーメーション、ここがけっこう難しくて、みんなで合わせてやりました！」、宮野も「料理を持ちながらダンスをするのが初めてで。これが、グループとしても初めての挑戦でした」とにっこり。
イベントに絡めて「ホッと安心すること」については、南が「ライブ直前に円陣を組むのですが、円陣を組んで、みんなの顔を眺めたときがホッとします。どんな大きな会場でも、円陣やれば絶対大丈夫っていうルーティーンなので、大切にしています！きょうも直前にやりました」としみじみ。立花も「メンバーといるとホッとします。みんなでお仕事することが多いのですが、個人でお仕事する時は、本当に必死で…。全員が集まると、頼れるお姉ちゃんがいっぱいいるので、安心感で泣いちゃいそうになります」とかみしめるように話していた。
CMに登場する新商品「焼肉ビビンバ」を実食。メンバー全員で食レポに挑戦する一幕も実食後には、今回の新商品は「ズバリ、どんな商品であるか？」をフリップで回答。さらに、発表会で情報解禁となった新曲のCMソング「HOT!SCOOP!」のサビをダンス付きで歌唱した。
CANDY TUNEが出演する新CM『ほっともっと アジアフェア！焼肉ビビンバ』篇は、4月1日より放映される。
【写真】おいしそう…食レポに挑戦した村川緋杏
衣装について、村川は「私たちはいつもおっきめのプリプリが多い。初めてのアジアテイスト、本当にとってもステキな衣装になりました！うれしいです！」とにっこり。CM出演について、福山が「本当に本当にうれしかった。誰もが知っているほっともっとさんのCMに出られたことが、夢がひとつかなった」と声を弾ませた。
桐原も続き「まぜまぜダンスで移動するフォーメーション、ここがけっこう難しくて、みんなで合わせてやりました！」、宮野も「料理を持ちながらダンスをするのが初めてで。これが、グループとしても初めての挑戦でした」とにっこり。
イベントに絡めて「ホッと安心すること」については、南が「ライブ直前に円陣を組むのですが、円陣を組んで、みんなの顔を眺めたときがホッとします。どんな大きな会場でも、円陣やれば絶対大丈夫っていうルーティーンなので、大切にしています！きょうも直前にやりました」としみじみ。立花も「メンバーといるとホッとします。みんなでお仕事することが多いのですが、個人でお仕事する時は、本当に必死で…。全員が集まると、頼れるお姉ちゃんがいっぱいいるので、安心感で泣いちゃいそうになります」とかみしめるように話していた。
CMに登場する新商品「焼肉ビビンバ」を実食。メンバー全員で食レポに挑戦する一幕も実食後には、今回の新商品は「ズバリ、どんな商品であるか？」をフリップで回答。さらに、発表会で情報解禁となった新曲のCMソング「HOT!SCOOP!」のサビをダンス付きで歌唱した。
CANDY TUNEが出演する新CM『ほっともっと アジアフェア！焼肉ビビンバ』篇は、4月1日より放映される。