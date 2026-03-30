ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「結婚記念日っていつまで祝うの？俺は毎日暇じゃない」夫の転勤で友… 「結婚記念日っていつまで祝うの？俺は毎日暇じゃない」夫の転勤で友達ゼロの妻…しかも夫は妻を裏切ってる!? 「結婚記念日っていつまで祝うの？俺は毎日暇じゃない」夫の転勤で友達ゼロの妻…しかも夫は妻を裏切ってる!? 2026年3月30日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 別に不倫したいわけじゃない…でも、話し相手がほしい!!一度は踏みとどまった既婚者マッチングアプリに登録してしまった奥さん。旦那さんは「俺に全部求められても〜」と突き放していますが、全部を捨ててついてきたといっても過言ではない奥さんにもう少し応えてあげては…？>>【まんが】転勤したら夫が豹変しました(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】転勤したら夫が豹変しました 夫「酔っ払ったから迎えに来て〜」妻「娘が横で寝てるし無理！」深夜に帰宅する夫に妻の不満が爆発！ 酒好き夫との夫婦バトル 妻「週末子どもを見て」夫「寝たいから無理」子育てしたいから転職すると言った夫は大嘘つきだった!?