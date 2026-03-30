ISU(国際スケート連盟)は29日、ISUフィギュアスケートアワード2026の受賞者を発表。最優秀新人賞に17歳の中井亜美選手が選ばれました。

中井選手は、2月のミラノ・コルティナ冬季オリンピックで、大技トリプルアクセルを成功させるなど、銅メダルを獲得。フリースケーティング(FS)直後にみせた首をかしげながら指を頬に当てるチャーミングなポーズも話題となり、銀メダルだった坂本花織選手とともにオリンピックの表彰台に上がりました。

最優秀新人賞は、ISUフィギュアスケートアワード審査員によって選出され、初の国際シーズンで目覚ましい活躍を見せた選手を表彰。オリンピック以外にもグランプリ(GP)シリーズ第1戦フランス大会で優勝やGPファイナル銀メダルなど、飛躍の1年となりました。

また日本勢では、2月のオリンピックや先日の世界選手権で銀メダルを獲得した鍵山優真選手がショートプログラム(SP)の「I Wish」で最優秀プログラム賞を受賞。高度な技術と軽やかさ、そして自然な動きが見事に融合し、シーズンを通して観客を魅了しました。