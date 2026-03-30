【「偽龍の守人」「忘れた春は君隣り」】 3月30日発売 価格：各880円

「偽龍の守人」（C）藤瀬とな / ヒーローズ

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ヒーローズはBLレーベル「Re;zzコミックス」の第三弾として、「偽龍の守人」と「忘れた春は君隣り」を3月30日に発売する。価格は各880円。

また、発売を記念した「Re;zzコミックス刊行記念フェア」第二弾も同日スタート。期間中に対象商品を2冊以上購入すると、「もしRe;zzの作家が他のRe;zz作品に登場する二人を描いたら？」というコラボレーションイラストを記載した小冊子がプレゼントされる。

対象作品は「偽龍の守人」、「忘れた春は君隣り」に加え、4月30日発売予定の「ご契約に先立ちまして」と「ご契約に先立ちまして」、発売中の「ゆうちゃん」の5作品。期間は3月30日から5月31日まで。

「偽龍の守人」

著：藤瀬とな氏

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【あらすじ】

さまざまな種族が共存する街――龍族のノエは、治安維持組織<ルビ：ガーディア>の一員として、「すべての種族が安心して暮らせる街を作りたい」という理想を胸に、まだまだ種族差別が色濃く残る社会を変えていこうと奮闘していた。とある秘密を抱えながら…

そんなある日の任務中、ノエの秘密がオーク族の幼馴染み・レオンに知られてしまって――

「忘れた春は君隣り」

著：こみち氏

（C）こみち / ヒーローズ

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【あらすじ】

島仁海は、生涯一人で生きていく覚悟を決めたクローゼットゲイで高校の生物教師。

迎えた新年度…彼が勤める高校に、初恋の人そっくりな新入生が入学してくる。ずっと蓋をしてきたはずの過去が思いがけず掘り起こされそうになり大混乱！

そんな彼に同僚であり後輩の暮沢徹から救いの手が差し伸べられて――。

フェア参加書店

アニメイト（一部店舗を除く）、ホーリンラブブックス、コミコミスタジオ、とらのあな、メロンブックス

※詳細は各書店様のSNSや公式HPをご確認ください。

刊行記念フェア 第二弾小冊子

（C）藤瀬とな / ヒーローズ

（C）こみち / ヒーローズ