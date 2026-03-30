【3月29日のB1試合結果】A千葉がエヴァンスの劇的ブザービーターで千葉Jに逆転勝利…群馬は名古屋D連破し東地区3位に浮上

3月29日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第27節が行われ、各地で熱戦が繰り広げられた。

アルティーリ千葉の千葉ジェッツと同県対決「CROSSTOWN RIVALRY」では、A千葉がGAME1の借りを返した。試合序盤から点を取り合う激しい展開となるが、A千葉は前半終了間際わずかに上回られ30－34で試合を折り返した。後半に入っても一進一退の攻防が続く。第4クォーター残り7秒、千葉Jの富樫勇樹に逆転の3ポイントを沈められ1点ビハインドを負ったA千葉はたまらずタイムアウト。

フロントコートからのプレーインを選択し、マリアル・シャヨクが逆転の3ポイントシュートを狙うもエアボールとなってしまう。しかし、エヴァンスルークがリバウンドを奪取しそのまま左コーナー付近から放ったフェイダウェイシュートが決まり、劇的なブザービーターでA千葉が勝利を飾った。シャヨクは22得点を記録している。

西地区首位の長崎ヴェルカは、ホームで仙台89ERSと対戦。試合序盤から長崎はスタンリー・ジョンソン、仙台はジャレット・カルバーと両チームのスコアラーが躍動する展開となる。長崎は第1クォーター終了時点で11点のビハインドを負うが、第2クォーターではジョンソンとジャレル・ブラントリーらを中心に得点を重ね、同点で試合を折り返す。後半に入っても両者一歩も譲らぬ展開となるが、最後に長崎が押し切り88－75で勝利。長崎の西地区優勝マジックは「12」となった。ジョンソンは26得点8リバウンド3スティールをマークしている。







群馬クレインサンダーズは敵地で名古屋ダイヤモンドドルフィンズと対戦した。群馬は、トレイ・ジョーンズが20得点2スティール、ケリー・ブラックシアー・ジュニアが14得点13リバウンド3スティールとダブルダブルを達成し、78－74で辛勝。6連勝を飾った群馬は、今節で一気に東地区3位まで浮上している。一方、西地区2位の名古屋Dはホームで2連敗を喫し、長崎に差をつけられる形となった。

東地区首位の宇都宮ブレックスはレバンガ北海道に敗れ、1勝1敗の痛み分け。地区優勝マジックを「12」としている。西地区上位につけるシーホース三河、琉球ゴールデンキングスはそろって連勝を飾りと、シーズン終盤戦へ向けて「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」進出争いは激化の一途を辿っている。

3月29日に行われたB1リーグ戦の試合結果一覧は以下のとおり。

■3月29日のB1試合結果



レバンガ北海道 108－89 宇都宮ブレックス



秋田ノーザンハピネッツ 63－86 京都ハンナリーズ



サンロッカーズ渋谷 77－83 琉球ゴールデンキングス



横浜ビー・コルセアーズ 96－93 越谷アルファーズ



富山グラウジーズ 71－79 滋賀レイクス



広島ドラゴンフライズ 94－79 大阪エヴェッサ



佐賀バルーナーズ 90－86 茨城ロボッツ



アルティーリ千葉 70－69 千葉ジェッツ



アルバルク東京 94－98 三遠ネオフェニックス



シーホース三河 84－72 川崎ブレイブサンダース



名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 74－78 群馬クレインサンダーズ



長崎ヴェルカ 88－75 仙台89ERS



ファイティングイーグルス名古屋 79－77 島根スサノオマジック

■3月29日終了時点のB1順位表



【東地区】



1位 宇都宮ブレックス 34勝12敗



2位 千葉ジェッツ 32勝14敗



3位 群馬クレインサンダーズ 30勝16敗



4位 アルバルク東京 30勝16敗



5位 レバンガ北海道 30勝16敗



6位 仙台89ERS 27勝19敗



7位 横浜ビー・コルセアーズ 19勝27敗



8位 サンロッカーズ渋谷 18勝28敗



9位 アルティーリ千葉 16勝30敗



10位 越谷アルファーズ 16勝30敗



11位 茨城ロボッツ 14勝32敗



12位 川崎ブレイブサンダース 12勝34敗



13位 秋田ノーザンハピネッツ 8勝38敗

【西地区】



1位 長崎ヴェルカ 37勝9敗



2位 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 35勝11敗



3位 シーホース三河 32勝14敗



4位 琉球ゴールデンキングス 31勝15敗



5位 広島ドラゴンフライズ 27勝19敗



6位 三遠ネオフェニックス 27勝19敗



7位 佐賀バルーナーズ 23勝23敗



8位 島根スサノオマジック 23勝23敗



9位 大阪エヴェッサ 18勝28敗



10位 滋賀レイクス 17勝29敗



11位 ファイティングイーグルス名古屋 16勝30敗



12位 京都ハンナリーズ 15勝31敗



13位 富山グラウジーズ 11勝35敗

【ワイルドカード】



1位 シーホース三河 32勝14敗



2位 琉球ゴールデンキングス 31勝15敗



3位 群馬クレインサンダーズ 30勝16敗



4位 アルバルク東京 30勝16敗



5位 レバンガ北海道 30勝16敗



6位 広島ドラゴンフライズ 27勝19敗



7位 仙台89ERS 27勝19敗



8位 三遠ネオフェニックス 27勝19敗



9位 佐賀バルーナーズ 23勝23敗



10位 島根スサノオマジック 23勝23敗



11位 横浜ビー・コルセアーズ 19勝27敗



12位 大阪エヴェッサ 18勝28敗



13位 サンロッカーズ渋谷 18勝28敗



14位 滋賀レイクス 17勝29敗



15位 アルティーリ千葉 16勝30敗



16位 ファイティングイーグルス名古屋 16勝30敗



17位 越谷アルファーズ 16勝30敗



18位 京都ハンナリーズ 15勝31敗



19位 茨城ロボッツ 14勝32敗



20位 川崎ブレイブサンダース 12勝34敗



21位 富山グラウジーズ 11勝35敗



22位 秋田ノーザンハピネッツ 8勝38敗

【動画】千葉JvsA千葉ハイライト