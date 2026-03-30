ＺＥＴＡ<6031.T>がプラスに転じている。この日、ロイヤルティー向上エンジン「ＺＥＴＡ ＥＮＧＡＧＥＭＥＮＴ」に関する特許査定を受け取ったと発表しており、好材料視されている。



「ＺＥＴＡ ＥＮＧＡＧＥＭＥＮＴ」は、レビュー・ハッシュタグ・キュレーション・レコメンドなどを活用した多様なエンゲージメントの創出に加えて、各種顧客接点を通じたインセンティブ（ポイント）の提供やマイレージプログラムの導入により、顧客ロイヤルティーの向上を実現するソリューション。今回の特許はレビュー投稿やお気に入り登録などのユーザー行動が他のユーザーにどの程度影響を与えたかをもとに、ユーザーごとの影響力をスコアとして算出する技術で、同技術の確立によりＵＧＣ（ユーザー生成コンテンツ）を起点とした新たな購買体験の提供と、ＥＣ事業者のＬＴＶ（ライフタイムバリュー）最大化に貢献するという。



出所：MINKABU PRESS