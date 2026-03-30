ガルデル・ガステル＝ウルティア監督の最新作『Rich Flu（原題）』が、『億万長者の不都合な終末』の邦題で6月19日より新宿ピカデリーほかで全国公開されることが決定し、あわせてポスタービジュアルと特報映像が公開された。

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本作は、『プラットフォーム』のガステル＝ウルティア監督による階級逆転エンターテインメント。『プラットフォーム』の製作チームと、パブロ・ラライン率いるプロダクションがタッグを組み、「リッチフルエンザ」と呼ばれる、ビリオネアやミリオネアといった上流階級だけが感染する謎の奇病が蔓延した世界を描き出す。“歯が白く輝いた者から死に至る”という未曾有のパンデミックに見舞われ、成功の象徴だった“富”が“淘汰の印”へと変わり、資本主義の社会が崩壊していくさまがブラックユーモアを交えて映し出される。

家庭を顧みずキャリアにすべてを捧げてきた主人公・ローラを演じるのは、『ジェミニマン』や『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』などのメアリー・エリザベス・ウィンステッド。そんな妻に呆れつつも、共にパンデミックに巻き込まれていく夫・トニー役を、『ジュラシック・ワールド／炎の王国』などのレイフ・スポールが務める。さらに、超リッチな大富豪セバスチャン・スネイル役に『ハリー・ポッター』シリーズのティモシー・スポールが名を連ねるほか、ロレイン・ブラッコ、ジョナ・ハウアー＝キングらが共演する。

公開された特報映像では、パニックに陥る人々の様子とカオスと化していく世界の一端が確認できる。謎の男たちから「あんたもリッチ？」と問われ、困惑しながら自身の口元を確認するローラの姿も収められている。

あわせて公開されたポスタービジュアルは、「資本主義社会、終了のお知らせ。」というキャッチコピーとともに、炎に包まれた紙幣が舞い落ちる不穏な光景の中で、ローラ（メアリー・エリザベス・ウィンステッド）が困惑する姿が切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）