ヤマダデンキは3月27日、カメラのキタムラが運営する買取強化店舗をヤマダデンキLABI池袋本店2階にオープンした。カメラのキタムラがヤマダデンキに出店するのは今回が初めて。



●型落ちモデルのデジタルカメラや生産完了品も取り揃える



買取強化店舗では、カメラのキタムラが培ってきたノウハウやスピーディーな買い取りサービスを提供。不要になったカメラや関連機材を持ち込むと、その場で現金化。店内でスムーズに買い物できる。



型落ちモデルのデジタルカメラやフィルムカメラなど、生産完了品も幅広く取り揃える。店内在庫のほか、カメラのキタムラのネットサービスを通じて、全国の店舗から商品を取り寄せることもできる。



また、証明写真や写真データのプリントに加え、35mmフィルムの現像（一部商品を除く）にも対応。予約不要で随時受け付けており、最短即日で仕上げる。営業時間は10〜22時。