東宝映画情報公式Xが、映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）の完成披露舞台挨拶が開催されたことを報告。主演の目黒蓮（Snow Man）も滞在中のカナダから急遽リモートで参加した集合ショットを公開した。

【写真】目黒蓮がカナダから急遽参戦した『SAKAMOTO DAYS』完成披露舞台挨拶①～②

■画面越しに華やかな笑顔を見せる目黒

公開された写真には、キャストの高橋文哉、横田真悠、戸塚純貴、塩野瑛久、そして福田雄一監督がズラリ。さらに中心に設置されたモニターのなかで、肩まで伸びた長髪スタイルの目黒が笑顔で手を振って並んでいる。

別の投稿では、マイクを手にトークしている高橋の姿や、キャストが並ぶ頭上の巨大なスクリーンに、歯を見せてニッコリ笑う目黒の笑顔が映し出されている。

投稿には

「スタッフ・キャスト一同、間違いなく『SAKAMOTO DAYS』という作品に強いリスペクトを込めて作った作品になっています」

「そして、そこに福田監督のコメディ感が足されているので、すごく観やすくて、原作ファンの皆さんにも喜んでもらえて、ジェットコースターのようにあっという間に終わってしまう作品になっています」

など、目黒のコメントも掲載。

コメント欄には「めめの笑顔に癒される」「カナダからの姿見れてうれしい」「かわいい笑顔」などといったファンの声が続々と到着している。

■『SAKAMOTO DAYS』完成披露舞台挨拶ショット

■高橋ソロショット＆目黒がスクリーンに大きく映し出されたショット