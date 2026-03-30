SixTONESが全国11都市50公演におよぶ全国アリーナツアー『MILESixTONES』を開催中。3月35・26・27・28・29日に開催された神奈川・横浜アリーナ公演のライブ写真が、雑誌『VOCE』公式Instagramで公開されている。

【写真】『MILESixTONES』6人並んだライブショット

■白衣装や羽やファーをあしらった長身のスタイルが映える衣装を披露

『VOCE』公式Instagramでは、計3点の写真を公開。1枚目は、6人全員が白を基調とした衣装で階段を降りてくるシーン。ウエストにリボンのついた巻きスカートのようなボトムスが印象的な森本慎太郎を先頭に、サングラス＆開襟ロングジャケット姿の田中樹、バケットハットをかぶりサングラスをかけ、ロングコートを翻すジェシーが続く。

さらにロングコートに編み上げロングブーツをあわせた京本大我、オーバーサイズのTシャツ＆細縁メガネ姿の松村北斗、ロングコートにフレアパンツをあわせた高地優吾（「高」ははしごだかが正式表記）の姿も。

2枚目はサングラスやハットがアクセントのワイルドなコーディネートで、スモークを背景に歌うステージショット。デニムや羽、ラメやファーといったアクセントをちりばめた衣装で、マントやコートをまといダイナミックに踊る6人の姿は必見。

3枚目は全員がサングラスを咥えた色っぽいショット。ハーフパンツやチェックシャツ、ヒョウ柄やジップづかいなどが印象的な、華やか且つカジュアルなコーディネートになっている。

あわせて「シーンごとに緩急つけたパフォーマンスでオーディエンスを魅了しました」などといったライブレポートや、ラジオやSNSにまつわる6人のMCも公開されている。

SNSでは「白衣装大好き」「衣装もかっこいい」「スタイルの良さ際立ってる」「こんなにステージ近いんだ」などといったファンの声が続々と届いている。

なおSixTONESは、今秋スタジアムツアーを開催することが決定した。東京・味の素スタジアム、大阪・ヤンマースタジアム長居、神奈川・日産スタジアムで行われる予定で、詳細は後日発表される。

■『VOCE』SixTONESステージショット