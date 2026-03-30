キタニタツヤ「ベタに観覧車とか乗ってます」横浜デートの思い出やフェス原体験を語る【『CENTRAL』直前トーク】

【動画】キタニタツヤが“横浜デート”の思い出を赤裸々に語る

4月3日～5日の3日間、神奈川県横浜を舞台にした都市型音楽フェス『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（以下、『CENTRAL』）。『CENTRAL』で出会う音楽をストーリーとして楽しむための時間として、出演アーティストの想いに触れるポッドキャスト『音を待つ』が配信中だ。

本稿では、前・後編で配信中の『音を待つ』より、トークの一部を抜粋して紹介。第3回目のゲストは、『CENTRAL』2年連続出演、今年は横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場で行われる「Echoes Baa 2026」に登場するキタニタツヤだ。

■キタニタツヤが掴んだ『CENTRAL』のアイデンティティ

「やっぱりデートスポットじゃないですか、みなとみらいって。高校生の時も大学生の時も、大学出てからも…何回か使ってますね。ベタに観覧車とか乗ってます。良い思い出、たくさんありますよ」と、気取りのないトークから始まったキタニタツヤの『音を待つ』前編。

『CENTRAL』2年連続出演のキタニタツヤ。しかも、キタニは横浜だけでなく、台北、クアラルンプールで開催された海外公演にも参加し、同フェスを盛り上げたキーマンとも言える存在である。

「『これぞ都市型フェス！』だと思うんだけど、都市のど真ん中でやるだけでなく、街を巻き込むってことですもんね」と、改めて『CENTRAL』という都市型音楽フェスのポイントに触れながら「『うわぁ、これやってる時に高校生だったら良かったな！』とめっちゃ思います」と、思春期に楽しんでみたかったと悔しさをにじませる場面も。

「ライブだけのアイデンティティだと、フェスとしての新しい魅力の発信がやっぱり乏しくなってしまうから。やっぱり横浜の街全体を楽しみながら、音楽を楽しむっていう、その『合わせ技一本！』でいきたいなっていうのが『CENTRAL』のアイデンティティなんだよね」と理解を示した。

■東京大学の同級生・角野隼斗とのコラボレーション

2025年は、「CENTRAL STAGE」2日目のトリとしてKアリーナ横浜に出演した、キタニ。

今年は4月4日・5日で開催される、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場での「Echoes Baa 2026」のステージに立つ（※キタニタツヤは4月4日のトリをつとめる）。

「今年は“Echoes”代表みたいな感じにしていただいて。なんで、YOASOBIがトップバッターで、俺がトリなんだよ!? って、思いますけど（笑）」と冗談交じりに答えながら、「まぁ、重いですけど頑張りますわ」とキタニ節で意気込みを語った。

さらに、昨年の「CENTRAL STAGE」での東京大学の同級生でもある、ピアニスト・角野隼斗とのコラボステージについて話題がおよぶと、「世界的ピアニストの演奏の前で歌えるっていうことが特別すぎて、普通にタメの友達ですけど緊張感がありました」と振り返り、「Kアリーナ横浜ってめちゃくちゃデカいし、あの客数を前にして歌うのがそもそも緊張するんですけど。それが吹っ飛ぶぐらい、後ろから重圧を感じていました」と告白。

「それも僕の曲（「Moonthief」「ユーモア」の2曲）をアレンジしてくれたんですけど。『ピアノってここまでできるんだ！』みたいな、音楽的な発見としても良かった。彼が口下手すぎて“かわいい”と思って、面白かったです（笑）」と、コラボ当時の思い出を語った。

■「ガチャガチャ感こそ、日本の美徳」と日本の音楽を評価

さらに、キタニは昨年のラインナップを振り返り（※キタニ出演日には角野隼斗、結束バンドが出演）、「これぞ日本のガチャガチャ感、“ガチャポップ”」と評し、「本当、良いところだと思います。日本の美徳なんじゃないですか？」と、その雑多感を絶賛した。

「『CENTRAL』って、グラフィックのイメージが“コンテナに日本の音楽詰めて持っていくぜ、世界へ”みたいなものだったから、本当にそれがいいなって。日本の音楽を世界に聴いてもらおうと思った時、『この無秩序さが我々です』とさらに言っていくというのは、僕はもう全面的に賛成」だとし、「自分の音楽の根底にはギターロックがありますけど、別にどんなジャンルでもいいと思ってて。自分のなかでもガチャガチャですし、どんなアーティストが共存したって良いものは良いので」と自身の音楽にも通ずる想いを明かした。

そんなキタニに、今回の『CENTRAL』での構想を聞いてみると、「新曲はやるので、それをぜひ聴いてほしい。この日のライブで初めてやるのかな？ 『これから練習します』って曲なので、それは期待してもらってもいいかなと思います」と期待を煽った。

■少年時代のキタニの脳裏に強烈に焼きついた、フェス体験の記憶

『音を待つ』後編では、初めて体験した音楽フェスについてトークがスタート。「小4くらいから中学生まで、ちょくちょく親に連れてってもらってました」とのことで、キタニのフェス初体験は『ARABAKI ROCK FEST.』だった。

「体力が無限にあるから、一秒たりとも逃さず、ずっと何かを観てました。『このバンド知らないけど、ちょっと行ってみよう』って走って観に行って、『めっちゃ良いじゃん、全然知らなかった！」って。だから、『CDの試聴機でディグる』を体を使ってやってるみたいな。それが楽しくてしょうがなかったです」と、フェスの原体験を語った。

さらに、「昼間はキャンプでまったりしてた大人たちが、最後いちばんデカいステージのELLEGARDENで盛り上がるのを観て、『なんか、すげえ光景だ！』って興奮しました。祭りの終わりってすごい寂しいけど、その前の最後に燃え上がる瞬間が美しいみたいな気がして…」と印象深かった光景を語るのだが、「うわっ！ 野外のトリって、まんま、あの時のELLEGARDENじゃん！ やばい、（自身の出番が）重大かも知れない」と4月4日の「Echoes Baa 2026」でトリをつとめる自身の状況に重ね合わせ、焦りを見せた。

最後に、これからのビジョンについて聞かれると、「日本人ならみんな知ってるみたいなヒット曲をとりあえずあと2曲は出して、田舎のスナックとかで、サラリーマンが僕の曲を歌ってる…みたいになりたい」「どんな県でも（ライブをすれば）2,000人は埋まりますよ！ って状態にしたいし、ドームツアーもやりたい」と自身の音楽が人々から求められる、愛される音楽でありたいと回答。

その一歩として──。まずは、キタニ少年の脳裏に焼きついた、そこにいるすべての人の気持ちを燃え上がらせる美しい瞬間を生み出してくれるであろう『CENTRAL』のステージに期待したい。

TEXT BY フジジュン

今後も様々な出演アーティストが登場予定！

『音を待つ』をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/15155/

■キタニタツヤが出演！4/4の“Echoes Baa 2026”

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』

【Echoes Baa 2026】

4/4（土）神奈川・横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場

タイムテーブル

11:30～ jo0ji（Echoes Baa Selected Artist）

12:30～ YOASOBI

13:45～ NOMELON NOLEMON

15:55～ Balming Tiger

17:00～ CHiCO with HoneyWorks

18:05～ 新しい学校のリーダーズ

19:10～ キタニタツヤ

チケット購入はこちら

https://central-fest.com/s/central/page/ticketlist2026

■公演情報

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』

チケット購入はこちら

https://central-fest.com/s/central/page/ticketlist2026

【CENTRAL STAGE】

会場：Kアリーナ横浜

4/3（金）開場16:30 / 開演18:00

4/4（土）開場15:00 / 開演16:30

4/5（日）開場15:00 / 開演16:30

https://central-fest.com/s/central/page/eventcentralstage_2026

【Echoes Baa 2026】

会場：横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場

★キタニタツヤは4/4の“Echoes Baa 2026”に出演。

4/4（土）開場11:00 / 開演12:30

4/5（日）開場11:00 / 開演12:30

https://central-fest.com/s/central/page/eventechoesbaa_2026

【CENTRAL LAB.】

会場：KT Zepp Yokohama

4/4（土）開場15:00 / 開演16:00

4/5（日）開場15:00 / 開演16:00

https://central-fest.com/s/central/page/eventcentrallab_2026

【CENTRAL FIELD】

会場：臨港パーク ※無料エリア

4/3（金）開園12:00

4/4（土）開園11:00

4/5（日）開園11:00

※3日間とも19:30閉園。

https://central-fest.com/s/central/page/eventcentralfield_2026

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』OFFICIAL SITE

https://central-fest.com/

キタニタツヤ OFFICIAL SITE

https://tatsuyakitani.com/