30日13時現在の日経平均株価は前週末比1777.91円（-3.33％）安の5万1595.16円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は72、値下がりは1489、変わらずは10と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。



日経平均マイナス寄与度は346.29円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が253.5円、東エレク <8035>が92.25円、ＴＤＫ <6762>が65.18円、ファストリ <9983>が47.33円と続いている。



プラス寄与度トップは中外薬 <4519>で、日経平均を14.24円押し上げている。次いで信越化 <4063>が10.36円、ＪＴ <2914>が2.74円、日揮ＨＤ <1963>が2.14円、レーザーテク <6920>が0.94円と続く。



業種別では33業種中31業種が下落し、上昇は鉱業、石油・石炭の2業種のみ。値下がり1位はガラス・土石で、以下、輸送用機器、証券・商品、その他製品、非鉄金属、金属製品と並ぶ。



※13時0分11秒時点



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