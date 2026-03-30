堂島ロールクッション

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　GRANUPは、「堂島ロール」とのコラボレーションアイテムがあたる店頭くじ「堂島ロール ドリーミーくじ」（税込880円）を7月25日に発売する。

【写真】思わず触りたくなる…種類が選べるスクイーズキーチェーン

　ふわふわの生地と、とろけるクリームが特長の「堂島ロール」の“あのおいしさ”をモチーフにしたアイテムがラインナップ。世界観を丁寧に落とし込んだ、特別なオリジナルグッズがそろった。詳細なラインナップや発売時期などは、順次公式SNSやHPにて発表。

■商品ラインナップ
A賞：堂島ロールクッション／全1種
本物のパッケージを再現した箱入りクッション。ふわふわの「堂島ロール」を再現した、くつろぎタイムにぴったりなビッグサイズのクッション。

B賞：堂島ロールブランケット／全2種

おなじみのパッケージに包まれて、「堂島ロール」の気持ちになれる…（？）ブランケット。

C賞：おでかけ小物入れ／全4種

「堂島ロール」が1本入るトートバッグや、使い勝手の良いポーチなど。

D賞：選べるスクイーズキーチェーン／全8種

思わず触りたくなる「堂島ロール」のふわふわ感を表現したスクイーズ。

E賞：ラバー前髪クリップ／全6種

使いやすいサイズ感とかわいらしいデザインで、日常使いにもぴったりのアイテム。

F賞：選べるハンドタオル／全6種

上品なデザインで、使いやすいハンドタオル。

ラスト賞：やわらかシリコンルームライト

最後の1枚を引くとゲット。やさしい灯りがお部屋をそっと包みこむ存在感抜群のルームライト。