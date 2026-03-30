「堂島ロール」がクッションやルームライトに “ふわふわ”を再現したスクイーズも登場
GRANUPは、「堂島ロール」とのコラボレーションアイテムがあたる店頭くじ「堂島ロール ドリーミーくじ」（税込880円）を7月25日に発売する。
【写真】思わず触りたくなる…種類が選べるスクイーズキーチェーン
ふわふわの生地と、とろけるクリームが特長の「堂島ロール」の“あのおいしさ”をモチーフにしたアイテムがラインナップ。世界観を丁寧に落とし込んだ、特別なオリジナルグッズがそろった。詳細なラインナップや発売時期などは、順次公式SNSやHPにて発表。
■商品ラインナップ
A賞：堂島ロールクッション／全1種
本物のパッケージを再現した箱入りクッション。ふわふわの「堂島ロール」を再現した、くつろぎタイムにぴったりなビッグサイズのクッション。
B賞：堂島ロールブランケット／全2種
おなじみのパッケージに包まれて、「堂島ロール」の気持ちになれる…（？）ブランケット。
C賞：おでかけ小物入れ／全4種
「堂島ロール」が1本入るトートバッグや、使い勝手の良いポーチなど。
D賞：選べるスクイーズキーチェーン／全8種
思わず触りたくなる「堂島ロール」のふわふわ感を表現したスクイーズ。
E賞：ラバー前髪クリップ／全6種
使いやすいサイズ感とかわいらしいデザインで、日常使いにもぴったりのアイテム。
F賞：選べるハンドタオル／全6種
上品なデザインで、使いやすいハンドタオル。
ラスト賞：やわらかシリコンルームライト
最後の1枚を引くとゲット。やさしい灯りがお部屋をそっと包みこむ存在感抜群のルームライト。
【写真】思わず触りたくなる…種類が選べるスクイーズキーチェーン
ふわふわの生地と、とろけるクリームが特長の「堂島ロール」の“あのおいしさ”をモチーフにしたアイテムがラインナップ。世界観を丁寧に落とし込んだ、特別なオリジナルグッズがそろった。詳細なラインナップや発売時期などは、順次公式SNSやHPにて発表。
A賞：堂島ロールクッション／全1種
本物のパッケージを再現した箱入りクッション。ふわふわの「堂島ロール」を再現した、くつろぎタイムにぴったりなビッグサイズのクッション。
B賞：堂島ロールブランケット／全2種
おなじみのパッケージに包まれて、「堂島ロール」の気持ちになれる…（？）ブランケット。
C賞：おでかけ小物入れ／全4種
「堂島ロール」が1本入るトートバッグや、使い勝手の良いポーチなど。
D賞：選べるスクイーズキーチェーン／全8種
思わず触りたくなる「堂島ロール」のふわふわ感を表現したスクイーズ。
E賞：ラバー前髪クリップ／全6種
使いやすいサイズ感とかわいらしいデザインで、日常使いにもぴったりのアイテム。
F賞：選べるハンドタオル／全6種
上品なデザインで、使いやすいハンドタオル。
ラスト賞：やわらかシリコンルームライト
最後の1枚を引くとゲット。やさしい灯りがお部屋をそっと包みこむ存在感抜群のルームライト。