老木化した街路樹の倒木事故が相次いでいるのを受け、国土交通省は自治体による街路樹の点検を強化する。

過去５年間に倒木・落枝が発生した路線や緊急輸送道路、通学路では、年１回以上の近接目視による定期巡回を求める。異常が見つかった際は樹木医らが診断し、除伐（伐採）や枝切り、植え替えといった対策を行う。同省は３０日に点検手法に関する初の指針を公表し、全自治体に通知する。

国交省によると、街路樹は１９６０〜７０年代の高度経済成長期以降、緑化による景観向上や大気汚染抑止などを目的に各地で整備が進み、全国に約７２０万本植えられている。

近年は老木化に伴い、菌や虫が入り込むなどして幹に空洞ができたり、根が腐ったりした樹木が増加。同省によると、街路樹の倒木は２０１８〜２２年に計約２万６０００本あり、西日本豪雨などが起きた１８年は１万４０００本超に上った。

街路樹の倒木・落枝による人や物への被害も相次ぎ、同省の調査では２１年４月〜２４年１１月に計８０１件確認され、うち人身事故は３３件（重傷１件、軽傷３２件）だった。

２４年度の別の調査によると、全国の街路樹について市町村の７割、都道府県の３割が近接目視を伴う定期巡回を実施していなかった。

同省が新たに作成した指針は、倒木の危険度や事故発生時の社会的影響に基づき、点検の優先度を３段階に区分。最もリスクの高い「Ａ」は、過去５年間に倒木・落枝が起きた路線にある同樹種や、緊急輸送道路と通学路にある全樹種が対象で、おおむね年１回の定期巡回を行う。

定期巡回では、幹や根、枝などの亀裂や腐食の状態、空洞の有無を至近距離から目視で調べる。キノコの大量発生や樹体の極端な傾き、路上への根の盛り上がりなど危険の高まりを示す兆候があれば、樹木医による打音調査など詳細な調査を実施する。事故につながる恐れが高いと判断された場合、除伐や不要な枝の切り取り、若木への植え替えを行う。

２番目に高い「Ｂ」は、おおむね樹齢４０年以上のサクラやケヤキ、人通りが多い駅や商店街などの周辺にある樹木が対象で、数年に１回程度の点検を見込む。ほかは全て「Ｃ」とし、車上からの巡視などで異変の有無を確認する。

同省幹部は「危険性を適切に評価し、迅速に対応するには自治体による点検の徹底が不可欠だ。指針に基づき、重要な路線から着手してほしい」としている。