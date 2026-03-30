女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が31日、第2話が放送される。

父・信右衛門（北村一輝）に書の手ほどきを受けるりん（見上）と安（早坂美海）だが、祭りが楽しみで身が入らない。りんが納屋で探し物をしていると偶然父の秘密を見つけてしまう。りんは祭りで虎太郎（小林虎之介）や家族と楽しい時を過ごすが、村には異変が起こり始めていて…。一方、東京の直美（上坂樹里）は、マッチ工場での仕事で失敗が続き少ない給金に苦しんでいた。そしてある日、直美はある親子と出会う。

吉澤智子氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算114作目。田中ひかる氏の「明治のナイチンゲール 大関和物語」を原案とし、文明開化が進むもまだ女性の職業が確立されていない明治時代に、看護の世界に飛び込み日本初の「トレインドナース」と呼ばれた大関和（ちか）と鈴木雅（まさ）をモチーフにした2人の女性の活躍を描くバディ劇。見上は大関がモデルの一ノ瀬りん、上坂は鈴木がモデルの大家直美を演じる。

主題歌は3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」の「風と町」。語りは歌手の研ナオコが務める。