東海地方は、向こう1週間はたびたび雨が降るでしょう。目先、明日31日(火)は広い範囲で雨が降り、大雨となる所もある見込みです。4月1日(水)にかけて雨が続き、雨量はさらに増えるでしょう。竜巻などの激しい突風や落雷、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水などに十分注意してください。

今日30日(月)は雨の範囲はまだ狭く 所々でにわか雨に注意

今日30日(月)は、高気圧の縁に沿って暖かく湿った空気が流れ込んでいます。愛知県や岐阜県、三重県では、雲が多いながらも日差しが届いていますが、静岡県では、所々に雨雲がかかり、局地的に雨脚が強まっています。

この後も、暖かく湿った空気の影響で雲が広がりやすく、所々で雨が降るでしょう。今夜遅くにかけては、広い範囲での雨の心配はありませんが、今、晴れている所でも、にわか雨に注意してください。





ヒノキ花粉の大量飛散が続いています。花粉は、多くの所で「非常に多い」飛散となる見込みです。帰宅後の花粉対策として、うがいをしたり、洗顔をして花粉を落とすとよいでしょう。髪の毛にも花粉が付着するので、しっかりとシャンプーをするのも効果的です。

明日31日(火)は広く雨に 風も強まり荒れた天気

明日31日(火)は、前線を伴った低気圧が、本州付近を通過する見込みです。前線や低気圧に向かって、今日30日(月)よりも、暖かく湿った空気の流れ込みが強まるでしょう。大気の状態が非常に不安定となり、東海地方では、局地的に雨雲や雷雲が発達する見込みです。

未明には、東海地方の広い範囲で雨が降りだし、夜にかけて、雨の降り続く所が多いでしょう。1時間に30ミリ以上のバケツをひっくり返したような激しい雨の降る所がある見込みです。また、南寄りの風が強く吹き荒れるため、荒れ模様となりそうです。雨で花粉の飛散は抑えられますが、雨の降り方に十分注意してください。

予想24時間降水量 100ミリ超えの地域も

今日30日(月)21時以降に予想される24時間降水量は、静岡県と山間部を中心に、黄色で示される50〜100ミリのまとまった雨が予想されています。また、岐阜県と静岡県の一部では、オレンジ色で示される100〜200ミリの大雨が予想されます。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水などに十分注意してください。また、竜巻などの激しい突風や落雷にも注意が必要です。



4月1日(水)は、午前中は一旦晴れ間が戻るでしょう。午後は、西から別の前線を伴った低気圧が近づくため、夕方以降は再び広い範囲で雨が降る見込みです。低気圧は、東海地方沿岸を通過していくため、2日(木)未明まで雨の降る所が多く、雨量はさらに増える恐れがあります。

激しい雨って どんな雨?

(気象庁では、雨の強さと降り方について、具体的なイメージで分かってもらえるよう、様々な表現をしています。)



激しい雨は、1時間雨量が30ミリ以上〜50ミリ未満の雨を表しています。これは、バケツをひっくり返したように降るイメージです。また、傘をさしていてもぬれるレベルで、木造住宅の屋内では、寝ている人の半数くらいが雨に気づくほどです。外では道路が川のようになり、高速道路を走る車は、タイヤと路面の間に水の膜ができて、ブレーキがきかなくなる「ハイドロプレーニング現象」が起こるおそれがあります。



激しい雨が降ると予想される所では(激しい雨が降った所では)、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水・氾濫を引き起こす可能性がありますので、注意が必要です。