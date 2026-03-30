第９８回センバツ高校野球大会（甲子園）の決勝は３１日午後０時半から、智弁学園（奈良）と大阪桐蔭が激突する。１０年ぶりの決勝進出を決めている智弁学園は３０日、兵庫・西宮市内で練習を行い、決勝に備えた。

エースの杉本真滉投手は「いろんな方に支えてきてもらった。甲子園で恩返しができるように、チーム一丸で絶対に勝ちたい」と宣言。大阪桐蔭との頂上決戦については「高校野球といえば、大阪桐蔭。でも１回戦からの戦いと変わらず。決勝だから何かをするとかはなく、いつも通りの自分たちの野球を」と平常心を強調した。気になる打者は「あまりいないです」とサラリ。相手投手からの刺激も「あまりないですね」と笑顔を見せた。

ここまで全４試合に登板。計４９８球を投げてきたエースだが「その割に全然、疲労はないです。（体は）軽かった。張りも全くなかったので、全然いけると思います」と、キャッチボールなどで軽めの調整を行った。２９日の準決勝では最後の打者の打球が左すねに直撃したが、腫れもなく「大丈夫です」と不安なし。起用法は伝えられていないが「もう、全部投げるつもりでいるので。全然大丈夫です」と意気込んだ。

気になるのは、１週間で５００球以内と定められている球数制限だ。３１日に決勝戦が行われた場合、杉本は残り１３１球。天候不良の可能性もあり、もし４月１日に順延すれば、制限を考えなくてよくなる。「できれば、それがいいですね。球数が返ってくるので」。笑顔で本音をこぼしつつも「あまり気にしていないです。他の投手もいるので。試合は明日。明日に向けて調整を」と集中。“雨乞い”はしなかった。