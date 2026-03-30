日本初のトラムサウナも！サウナメッツァ大井町トラックス

記事ポイント 日本初の「トラムサウナ」など個性際立つサウナ空間が揃う大井町駅直結で通勤前後でも気軽に立ち寄れる都市型リカバリースパ3種類の交代浴とワークスペースで心身のコンディションを一箇所で整えられる 日本初の「トラムサウナ」など個性際立つサウナ空間が揃う大井町駅直結で通勤前後でも気軽に立ち寄れる都市型リカバリースパ3種類の交代浴とワークスペースで心身のコンディションを一箇所で整えられる

大井町駅直結の複合施設「OIMACHI TRACKS」に、都市型リカバリースパ「サウナメッツァ大井町トラックス」が2026年3月28日にオープンしました。

日本初の「トラムサウナ」をはじめ、希少材ケロを贅沢に使った本格サウナや植物の香りが広がる女性専用サウナなど、個性豊かなサウナ空間が揃っています。

通勤前後や仕事帰りに立ち寄れる抜群の立地に加え、ワークスペースや多彩な入浴設備も備え、都市生活者のリカバリー拠点として新たな提案をしています。

オークランド観光開発「サウナメッツァ大井町トラックス」

施設名：サウナメッツァ大井町トラックス（SAUNA METSA OIMACHI TRACKS）オープン日：2026年3月28日（土）11:00所在地：OIMACHI TRACKS HOTEL & RESIDENCE TOWER 4階アクセス：大井町駅直結営業時間：朝6:00〜翌深夜2:00（最終入館1:00）休館日：不定休

「サウナメッツァ大井町トラックス」は、スーパー銭湯発祥の「竜泉寺の湯」やサウナシュラン受賞ブランド「スパメッツァ」を展開するオークランド観光開発株式会社が手がける都市型ウェルネススパです。

サウナ・スパを中心に、休息・仕事・セルフケアを組み合わせた”都市のリカバリーステーション”として、サウナの新しい価値を発信しています。

日本初「トラムサウナ」--路面電車で日常をリセット

施設最大の見どころは、大井町駅に隣接する車両基地から着想を得た、日本初の「トラムサウナ」です。

木製トラム（路面電車）の車内を忠実に再現した空間で、座席に設置されたボタンを押すと蒸気が立ち上がり、車両がゆっくりと走り出すような演出が始まります。

内装の全面に「生命の木」とも呼ばれるウェスタンレッドシダーを使用しており、熱で解き放たれるスパイシーな芳香が都会の喧騒を忘れさせます。

車窓に旅情を感じながら呼吸を整える”ショート・トリップ”体験は、このサウナでしか味わえません。

幻の希少材「ケロ」--瞑想サウナ「ウォーリュ・ケロサウナ」

「木の宝石」と称される希少材ケロを、座面から壁面まで贅沢に使用したサウナです。

ケロはロシアの神秘の聖域・ヴォットヴァーラ山で樹齢200年のパインがさらに100年の時を経た幻の木材で、独自構造「ウォーリュ（Woyly）」によって壁を伝う水がケロに触れるたびに芳醇な木の香りが空間全体へ広がります。

柔らかな輻射熱と森の静寂に包まれながら呼吸と向き合える、深いリカバリーへと導くメディテーション・サウナとなっています。

女性専用「Woven Sauna」--森の香りを丸ごと再現

女性専用の「Woven Sauna」では、天井から吊るされた網かごに厳選されたハーブ・薬草・花をあしらい、立ちのぼる蒸気が自然の多層的な香りを空間へやさしく広げます。

ウェスタンレッドシダーの甘い木の香りと薬草のみずみずしさが重なり合い、日々の緊張でこわばった心身をほぐします。

森を歩くときの複合的な香りの空気感を、そのままサウナ空間として再現しています。

3種類の交代浴と多彩な入浴設備

入浴エリアでは「温温・温冷・冷冷」の3種類の交代浴を楽しめます。

男性浴室には10℃未満のシングル水風呂を含む2種類、女性浴室には1種類の水風呂を用意しており、いずれも中腰で肩まで浸かれる設計で全身を均一に冷却できます。

パーソナル湯舟「美泡の壺」やミクロの泡が肌を包む「泡の湯」など個性ある浴槽も揃い、短時間でも充実したリカバリー体験が得られます。

人気のオリジナルチェア「スーパーととのいチェア」を備えたととのいスペースで、サウナ後の余韻をゆったりと楽しめます。

ワークスペース・サ飯・館内アイテムも充実

サウナ後のクリアな思考状態でそのまま仕事へ移行できる「WORK & REST」エリアには、Free Wi-Fiと電源完備の個人ワークスペースが11席用意されています。

飲食エリア「WELL + CRAFT」では、食のクリエイティブユニット「enwonder」とのコラボで誕生したオリジナルクラフトサワー「OYTO（オイト）」を提供しています。

高知県産生姜と奄美大島の野草「くびき」を合わせた”追いととのい”のジンジャー焼酎サワーで、サウナ後の余韻をさらに深められます。

館内着はTENTIALとコラボした「MIGARU Tech Sweat Poncho」を採用し、パウダールームにはReFaの最新モデルを完備するなど、細部まで上質な設えが揃っています。

「サウナメッツァ大井町トラックス」は、日本初のトラムサウナをはじめ、ケロサウナ・Woven Saunaなど個性の異なる複数のサウナ空間を一度に体験できます。

大井町駅直結という抜群の利便性により、通勤前後や仕事の合間でも無理なくリカバリー習慣に取り入れられます。

3種類の交代浴・11席のワークスペース・こだわりのサ飯まで揃い、身体だけでなく思考のリセットまで一箇所で完結します。

サウナメッツァ大井町トラックスの紹介でした。

よくある質問

Q. サウナメッツァ大井町トラックスの場所と営業時間は？

A. 大井町駅直結の複合施設「OIMACHI TRACKS」HOTEL & RESIDENCE TOWER 4階にあります。

営業時間は朝6:00〜翌深夜2:00（最終入館1:00）、休館日は不定休です。

Q. 日本初の「トラムサウナ」とはどのようなサウナですか？

A. 大井町駅隣接の車両基地から着想を得た、木製路面電車の車内を再現したサウナです。

座席のボタンを押すと蒸気が立ち上がり、車両が走り出すような演出が始まります。

内装全面にウェスタンレッドシダーを使用しており、スパイシーな芳香の中で深いリフレッシュを味わえます。

Q. 交代浴はどのような種類がありますか？

A. 「温温・温冷・冷冷」の3種類の交代浴を楽しめます。

男性浴室には10℃未満のシングル水風呂を含む2種類、女性浴室には1種類の水風呂を用意しており、全身を均一に冷却できる設計になっています。

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