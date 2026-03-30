ワークショップ！ 「語りにくさを語る―大川小をめぐる15年の対話」

記事ポイント 東日本大震災から15年、東京工芸大学の学生8名が大川小学校の津波事故を題材に体験型展覧会を企画・制作来場者が「住民」として避難を疑似体験できる「記憶と選択」や、AIで壁画を修復する「拓く」など参加型インタラクティブ作品が充実2026年3月10日から22日まで東京工芸大学中野キャンパスで無料開催、トーク・ワークショップなど多彩なイベントも実施 東日本大震災から15年、東京工芸大学の学生8名が大川小学校の津波事故を題材に体験型展覧会を企画・制作来場者が「住民」として避難を疑似体験できる「記憶と選択」や、AIで壁画を修復する「拓く」など参加型インタラクティブ作品が充実2026年3月10日から22日まで東京工芸大学中野キャンパスで無料開催、トーク・ワークショップなど多彩なイベントも実施

2026年3月10日から22日まで、東京工芸大学中野キャンパスで企画展「語りにくさを語る―大川小をめぐる15年の対話」が開催されました。

東京工芸大学芸術学部インタラクティブメディア学科の野口靖教授とアート＆メディア研究室の学生8名が、東日本大震災時に宮城県石巻市の大川小学校で起きた津波事故を題材に、体験型作品とアーカイブ展示を組み合わせたアートプロジェクトです。

来場者が当事者として選択を重ねるインタラクティブ作品や、AI技術で壁画を再現する参加型映像インスタレーションなど、震災の記憶を体験で受け継ぐ多彩な内容が揃っています。

東京工芸大学「語りにくさを語る―大川小をめぐる15年の対話」

会場：東京工芸大学 中野キャンパス6号館（東京都中野区弥生町1丁目10）開催期間：2026年3月10日（火）〜3月22日（日）休館日：2026年3月16日（月）開館時間：11:00〜18:00（土・日・祝日は19:00まで）入場料：無料

東日本大震災から15年が経過するなか、震災関連の伝承施設への来訪者数は年々減少傾向にあります。

こうした社会課題を背景に生まれたのが本展で、「困難な遺産（Difficult Heritage）」をいかに未来の知恵へとつないでいくかを模索する場を目指しています。

震災当時は幼く、直接の記憶をほとんど持たない学生たちが約1年をかけて東日本大震災について学び、宮城県仙台市・南三陸町・気仙沼市・石巻市、福島県双葉町などの震災遺構や伝承館でフィールドワークを積み重ね、地域住民との対話を重ねています。

学生制作の体験型インタラクティブ作品

「記憶と選択」は、「もし自分がこの街に住んでいたら？

」という問いを出発点に、来場者が宮城県石巻市の”住民”として参加するインタラクティブ作品です。

鑑賞者は外側から眺める存在ではなく、当事者として状況に向き合い、選択を重ねることで災害の事前準備から発生までを疑似体験できます。

「拓く」は、大川小学校の壁画を実寸高で投影する参加型映像インスタレーション作品です。

風化が進む壁画をAI技術などを用いて完成当時の姿へ再現し、来場者が”修復する”体験を通じて震災の記憶や言葉と向き合い、未来への願いを共に育む場を創出します。

映像・アーカイブ展示とイベント

「大川伝承の会」の活動紹介展示では、児童の遺品やアーカイブなど、遺族による展示空間を再現しています。

映像インスタレーション「51分と13年」は、俳優による再演映像とドキュメントを並置し、事故に内在する問題を立体的に提示しています。

映画『「生きる」大川小学校 津波裁判を闘った人たち』（監督：寺田和弘）と『春をかさねて』（監督：佐藤そのみ）の上映も行われており、裁判の記録と個人の体験という対比的な視点から大川小の悲劇を多角的に捉え直せます。

会期中はオープニングトーク・ワークショップ・ギャラリーツアー・クロージングトークなど、多彩なイベントも実施されています。

震災の記憶は、体験型アートを通じて次世代へ継承できることを示す展示内容となっています。

当事者として「選択」や「修復」を体験することで、大川小学校の津波事故への理解が深まります。

学生たち自身の言葉と視点で作り上げた作品群は、記憶の継承を担う新しい表現の可能性を広げています。

「語りにくさを語る―大川小をめぐる15年の対話」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「語りにくさを語る」展はどこで開催されましたか？

A. 東京工芸大学中野キャンパス6号館（東京都中野区弥生町1丁目10）で、2026年3月10日（火）から22日（日）まで開催されました。

入場料は無料で、開館時間は11:00〜18:00（土・日・祝日は19:00まで）です。

Q. 学生制作のインタラクティブ作品ではどんな体験ができますか？

A. 「記憶と選択」では来場者が石巻市の”住民”として避難の過程を疑似体験できます。

「拓く」ではAI技術で再現した大川小学校の壁画を修復する体験ができます。

どちらも当事者の視点で震災の記憶と向き合える参加型の作品です。

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