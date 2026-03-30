霜降りせいや、TOKYO MX新番組でMC、共演は熊プロ＆“謎の男”キング大山「ざわつくような番組にしたい」
お笑いコンビ・霜降り明星のせいやがMCを務めるTOKYO MXの新バラエティー番組『霜降り明星せいやのスーパーキングTV』が、4月4日から毎週土曜午前8時に放送されることが決定した。共演は熊元プロレス（紅しょうが）とキング大山。
【画像】看板が話題に…“謎の男”キング大山も出演
同番組は、子どもから大人までが胸の奥に秘めてきた「秘密の夢」を叶える応援バラエティー。これまで人に打ち明けられなかった夢を募集し、出演者たちが実現に向けて全力で挑む。街頭インタビューや、視聴者が夢を投稿できる「スーパーキングドリームBOX」を通じた参加型企画も展開する。
せいやは「大阪で切磋琢磨してきた熊元プロレスと一緒に番組ができるという、僕の夢がまず一個叶いました。そこにキング大山さんという謎の男が加わることで、ホンマに夢を叶えられる番組になった」とコメント。「この3人で、『なんやこの番組』ってざわつくような番組にしたい」と意気込みを語る。
熊元は「夢を持った子ども、大人のために何かできるかもしれないというのがすごく嬉しい」と話し、キング大山も「めちゃくちゃ愉快な仲間たちと一緒に、みんなの夢を叶えていきます！」とそれぞれ番組への思いを明かした。
エンディングテーマには、YouTuber・ジョーによる音楽プロジェクト、ジョーブログバンドの楽曲「革命前夜」を起用。番組はTVerで無料見逃し配信も実施する。
【画像】看板が話題に…“謎の男”キング大山も出演
同番組は、子どもから大人までが胸の奥に秘めてきた「秘密の夢」を叶える応援バラエティー。これまで人に打ち明けられなかった夢を募集し、出演者たちが実現に向けて全力で挑む。街頭インタビューや、視聴者が夢を投稿できる「スーパーキングドリームBOX」を通じた参加型企画も展開する。
熊元は「夢を持った子ども、大人のために何かできるかもしれないというのがすごく嬉しい」と話し、キング大山も「めちゃくちゃ愉快な仲間たちと一緒に、みんなの夢を叶えていきます！」とそれぞれ番組への思いを明かした。
エンディングテーマには、YouTuber・ジョーによる音楽プロジェクト、ジョーブログバンドの楽曲「革命前夜」を起用。番組はTVerで無料見逃し配信も実施する。