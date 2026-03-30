霜降りせいや、TOKYO MX新番組でMC、共演は熊プロ＆“謎の男”キング大山「ざわつくような番組にしたい」

霜降りせいや、TOKYO MX新番組でMC、共演は熊プロ＆“謎の男”キング大山「ざわつくような番組にしたい」