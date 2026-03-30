SEVENTEENドギョム×スングァン、単独公演のライブビューイング決定 来場者特典も
13人組グループ・SEVENTEENの「D×S」（ドギョム×スングァン）が4月30日に千葉・幕張メッセ国際展示場 展示ホール4-6で開催する初の単独ツアー『DxS [SERENADE] ON STAGE - JAPAN』のライブビューイングが、決定した。
【ライブ写真】覇気がすごい！ソロカットも
『DxS [SERENADE] ON STAGE - JAPAN』は、韓国・仁川（インチョン）を皮切りに、世界5都市を巡るツアーを敢行。SEVENTEENメインボーカルのドギョムとスングァンが、グループ活動で見せるパワフルな姿とは一線を画し、2人の卓越したボーカルと繊細な感情表現、そしてユニットならではの緻密なダンス構成が融合した、極上のステージを展開する。
1stミニアルバム『Serenade』のタイトル曲「Blue」は、俳優のイ・ユミとノ・サンヒョンが出演した約7分間におよぶMVが話題に。2人が織りなす繊細かつ情熱的な歌声と、歌詞に込められた「異なる歩幅の愛」を見事に表現し、多くのリスナーの感動を呼んだ。
ライブビューイングでは、［serenade］の名にふさわしい至高のパフォーマンスと、ユニットならではの濃密な世界観を、映画館の臨場感あふれる大スクリーン・大音響でリアルタイムで体感できる。
本公演のライブビューイング来場者特典はポストカード（105ミリ×148ミリ）となる。
【ライブ写真】覇気がすごい！ソロカットも
『DxS [SERENADE] ON STAGE - JAPAN』は、韓国・仁川（インチョン）を皮切りに、世界5都市を巡るツアーを敢行。SEVENTEENメインボーカルのドギョムとスングァンが、グループ活動で見せるパワフルな姿とは一線を画し、2人の卓越したボーカルと繊細な感情表現、そしてユニットならではの緻密なダンス構成が融合した、極上のステージを展開する。
ライブビューイングでは、［serenade］の名にふさわしい至高のパフォーマンスと、ユニットならではの濃密な世界観を、映画館の臨場感あふれる大スクリーン・大音響でリアルタイムで体感できる。
本公演のライブビューイング来場者特典はポストカード（105ミリ×148ミリ）となる。