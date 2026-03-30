◇MLB ブリュワーズ9-7ホワイトソックス(日本時間30日アメリカンファミリー・フィールド)

ホワイトソックスの村上宗隆選手は敵地で行われたメジャー開幕シリーズ第3戦、ブルワーズ戦に「2番・ファースト」で先発出場し、4打数1安打1本塁打、1打点、2得点、1四球を記録。3試合連続となる本塁打を放ち、鮮烈なスタートダッシュを決めました。

試合後、自身の活躍については「びっくりしている」と村上選手。デビューから3試合連続本塁打というメジャー史上4人目だと聞かされ、「率直にすごく嬉しく、光栄に思う。そういう記録があることは知らなかった」と話し、「でも、やるべきことをやり続けることが僕たちの仕事なので、良い時も悪い時も常に準備して頑張っていきたい」と語り、あくまで平常心を強調します。

また、記録とモチベーションの関係については「すごく嬉しいことですけど、その点に関しては全く気にしていない。あと159試合ありますし、シーズンが終わってしっかり結果を残すことが僕の目標であり、すごく大事なこと。出だしが良かったとはいえ、最後どうなっているか分からないので、しっかり出た課題を克服して次にレベルアップして繋げられるようにしていきたい」と話し、長いシーズンを見据えた視点を示しました。

課題については、「アウトコースの見逃しだったり、右ピッチャーの上からの角度だったりというところは、自分の中で課題が出ている」と言及。

「打てているというよりも、そういう課題がしっかり明確に出ていることの方が僕にとってはすごく良いこと。もっとその課題を潰して、打てるゾーンをしっかり継続して打てるようにやっていきたい」とコメント。結果に満足することなく、課題と向き合う謙虚な姿勢を見せました。

チームは7-3とリードした8回にリリーフ陣がつかまり、逆転負け。今季初勝利はお預けとなりました。「勝ちきれる試合を落としてしまったということは、すごく悔しい」と話し、「ただ、また明日マイアミに移動して試合があるので、切り替えて頑張りたいなと思います」と前を向きました。