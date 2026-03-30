100均で画期的な弁当箱見っけ！内容量に合わせて使い分け！洗い物も減るお弁当箱

セリアで見つけた2段弁当箱が画期的でした！中フタがないので洗い物が減り、2パターンの容量で使えるのが魅力。上段下段どちらにも使えるドーム型フタは中身をつぶさず、持ち運びにも安心な仕様です。毎日のランチタイムを快適にする、シンプルながら工夫が詰まったおすすめアイテム。詳しく見ていきましょう♪

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商品情報

商品名：ラウンドランチボックススクエア 470ml

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：9.9×12.3×高さ6.7cm

容量（約）：（1段使用時）380ml／（2段使用時）上段容器220ml／下段容器250ml

販売ショップ：セリア

JANコード：4940170039249

中フタがない！？セリアの画期的なお弁当箱をチェック

セリアの季節もの売り場で見つけた『ラウンドランチボックススクエア 470ml』がとても画期的でした！

従来の2段弁当箱は中フタが1〜2枚付いていることがほとんどで、洗う手間や乾かす場所に困ることもしばしば。

しかしこのセリアの弁当箱なら、そんな悩みも解消してくれるんです！

容器は上段が約220ml、下段が約250mlです。

大きい容器の内側に爪が付いていますが、これが最大のミソ。

なんとこれ、上段をそのまま重ねられる仕様。中フタがないので洗い物の手間が省けるんです。

上段あり・なしの2パターンの容量で使えるのも魅力。1段でも2段でも、同じフタを使用できます。

また、このフタがドーム状になっているのもポイント。中身がつぶれにくいのが嬉しいです。

コンパクトなのにしっかり入る！セリアの『ラウンドランチボックススクエア 470ml』

お弁当を詰めてみるとこんな感じに。

下段だけでもしっかり容量があるので、おにぎりやおかずがしっかり収まります。

フタを外せば電子レンジの使用も可能。￥110（税込）とは思えないほど、至れり尽くせりなアイテムです。

今回はセリアの『ラウンドランチボックススクエア 470ml』をご紹介しました。

これまでの2段弁当箱にあった、中フタを洗うストレスから解放され、毎日のランチタイムがぐっと快適になります。

お弁当の内容によって2パターンに使い分けができ、シンプルながら工夫が詰まったアイテムです。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。