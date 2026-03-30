100均で画期的な弁当箱見っけ！内容量に合わせて使い分け！洗い物も減るお弁当箱
商品情報
商品名：ラウンドランチボックススクエア 470ml
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：9.9×12.3×高さ6.7cm
容量（約）：（1段使用時）380ml／（2段使用時）上段容器220ml／下段容器250ml
販売ショップ：セリア
JANコード：4940170039249
中フタがない！？セリアの画期的なお弁当箱をチェック
セリアの季節もの売り場で見つけた『ラウンドランチボックススクエア 470ml』がとても画期的でした！
従来の2段弁当箱は中フタが1〜2枚付いていることがほとんどで、洗う手間や乾かす場所に困ることもしばしば。
しかしこのセリアの弁当箱なら、そんな悩みも解消してくれるんです！
容器は上段が約220ml、下段が約250mlです。
大きい容器の内側に爪が付いていますが、これが最大のミソ。
なんとこれ、上段をそのまま重ねられる仕様。中フタがないので洗い物の手間が省けるんです。
上段あり・なしの2パターンの容量で使えるのも魅力。1段でも2段でも、同じフタを使用できます。
また、このフタがドーム状になっているのもポイント。中身がつぶれにくいのが嬉しいです。
コンパクトなのにしっかり入る！セリアの『ラウンドランチボックススクエア 470ml』
お弁当を詰めてみるとこんな感じに。
下段だけでもしっかり容量があるので、おにぎりやおかずがしっかり収まります。
フタを外せば電子レンジの使用も可能。￥110（税込）とは思えないほど、至れり尽くせりなアイテムです。
今回はセリアの『ラウンドランチボックススクエア 470ml』をご紹介しました。
これまでの2段弁当箱にあった、中フタを洗うストレスから解放され、毎日のランチタイムがぐっと快適になります。
お弁当の内容によって2パターンに使い分けができ、シンプルながら工夫が詰まったアイテムです。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。