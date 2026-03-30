西陣織・HOSOOがメンズへ──「HOSOO MEN」が提示する、素材と身体の新たな関係
1688年創業。京都・西陣にルーツを持つ織元・HOSOOが、新たなメンズウェアライン「HOSOO MEN」を始動します。
Courtesy of HOSOO Co., Ltd.
帯やきものといった伝統的な領域で培われてきた西陣織は、1200年以上にわたり、貴族や武士、そして町人文化の中で育まれてきた装飾文化の中核にある存在です。その技術を継承しながら、現代のラグジュアリーへと接続してきたHOSOOが、今回初めて本格的なメンズウェアへと踏み出します。
Courtesy of HOSOO Co., Ltd.
このプロジェクトの起点にあるのは、「素材と時間の関係」という一貫した思想です。織物とは単なる物質ではなく、時間の堆積そのものだという認識。その視点を衣服へと展開することで、「HOSOO MEN」は服を“形”ではなく、“関係”として捉え直します。
Courtesy of HOSOO Co., Ltd.
それは、素材と身体のあいだに立ち上がる緊張や余白、あるいは動きの中で変化する表情といった、固定化されない関係性を可視化する試みとも言えます。衣服は完成されたプロダクトではなく、着用によって生成され続ける状態として提示されます。
Courtesy of HOSOO Co., Ltd.
コレクションは、日本の装いに見られる「被衣（かつぎ）」の構造や、書における「真行草」の“草”に着想を得たジャケットやシャツ、トラウザーなど全9型で構成。素材には、HOSOO Artisanal Hempによる100%ヘンプを採用し、オフホワイトとスミという最小限の色彩で展開されます。
Courtesy of HOSOO Co., Ltd.
2026年3月28日には、京都に旗艦店をオープンします。HOSOO architectureが手がけた空間は、素材・身体・世界の関係性を体験として提示する場として設計されています。
Courtesy of HOSOO Co., Ltd.
西陣織という“時間の織物”が、衣服というメディウムへと移行すること。それは伝統の延長ではなく、時間の扱い方そのものを更新する試みでもあります。
Courtesy of HOSOO Co., Ltd.
「HOSOO MEN」が提示するのは、新しいメンズウェアではなく、衣服を通して時間と関係を着るという、新たなラグジュアリーのかたちです。
[店舗情報]
HOSOO MEN
京都市中京区少将井町229-2 第7長谷ビル1階
TEL:075-211-0830
オープン日:2026年3月28日(土)
営業時間:11:00-18:00
(定休日:水曜日)
Courtesy of HOSOO Co., Ltd.
帯やきものといった伝統的な領域で培われてきた西陣織は、1200年以上にわたり、貴族や武士、そして町人文化の中で育まれてきた装飾文化の中核にある存在です。その技術を継承しながら、現代のラグジュアリーへと接続してきたHOSOOが、今回初めて本格的なメンズウェアへと踏み出します。
このプロジェクトの起点にあるのは、「素材と時間の関係」という一貫した思想です。織物とは単なる物質ではなく、時間の堆積そのものだという認識。その視点を衣服へと展開することで、「HOSOO MEN」は服を“形”ではなく、“関係”として捉え直します。
Courtesy of HOSOO Co., Ltd.
それは、素材と身体のあいだに立ち上がる緊張や余白、あるいは動きの中で変化する表情といった、固定化されない関係性を可視化する試みとも言えます。衣服は完成されたプロダクトではなく、着用によって生成され続ける状態として提示されます。
Courtesy of HOSOO Co., Ltd.
コレクションは、日本の装いに見られる「被衣（かつぎ）」の構造や、書における「真行草」の“草”に着想を得たジャケットやシャツ、トラウザーなど全9型で構成。素材には、HOSOO Artisanal Hempによる100%ヘンプを採用し、オフホワイトとスミという最小限の色彩で展開されます。
Courtesy of HOSOO Co., Ltd.
2026年3月28日には、京都に旗艦店をオープンします。HOSOO architectureが手がけた空間は、素材・身体・世界の関係性を体験として提示する場として設計されています。
Courtesy of HOSOO Co., Ltd.
西陣織という“時間の織物”が、衣服というメディウムへと移行すること。それは伝統の延長ではなく、時間の扱い方そのものを更新する試みでもあります。
Courtesy of HOSOO Co., Ltd.
「HOSOO MEN」が提示するのは、新しいメンズウェアではなく、衣服を通して時間と関係を着るという、新たなラグジュアリーのかたちです。
[店舗情報]
HOSOO MEN
京都市中京区少将井町229-2 第7長谷ビル1階
TEL:075-211-0830
オープン日:2026年3月28日(土)
営業時間:11:00-18:00
(定休日:水曜日)