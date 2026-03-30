せいろより楽だよ！お手入れしやすくレンジでも使える！画期的な100均キッチングッズ

今流行りのせいろはヘルシーに美味しい料理が作れて話題ですが、正直保管しにくく手入れも面倒…。天然素材なので気を遣いますよね。そんな中ダイソーで、フライパンでも電子レンジでも手軽に蒸し料理を作れるアイテムを発見！シリコーン素材のため食洗機もOKで、お手入れが簡単。保管もしやすくおすすめです！

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商品情報

商品名：シリコーン蒸し器

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：直径22cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480880464

せいろより簡単に使えて片付けも楽ちん！ダイソーの『シリコーン蒸し器』

今流行りのせいろはヘルシーにおいしい料理が作れると話題になりましたが、正直保管がしにくく手入れも面倒…。天然素材のせいろは気を遣うので、結局出番も少なくなってしまっていました。

そんな中、ダイソーで便利な商品『シリコーン蒸し器』を発見。フライパンやレンジで簡単に蒸し料理を楽しめるアイテムです。

価格は330円（税込）。筆者が訪れた店舗では、キッチングッズ売り場に陳列されていました。

ザルのようなものに脚がついているような形状です。せいろよりもかさばりにくく、保管がしやすいと思いました。

しかも、この脚の部分は厚みがあり、しっかりとしたつくりになっています。

また、シリコーン製なので本格的なせいろよりお手入れ簡単です。

レンジ調理がOKなだけでなく、食洗機に対応しているのも嬉しいポイント！

片付けがせいろよりも楽なので、忙しいときも気軽に使えるのがいいなと思います。

フライパンでも電子レンジでも使えて便利！

今回はフライパンを使って調理してみました。

食材が重ならないように間隔をあけて蒸し器に並べたら、直径26cm以上のフライパンに水またはお湯を入れます。

食材を並べた蒸し器をフライパンの中に入れ、フタをして火にかけます。

電子レンジで調理する場合は、食材を並べた蒸し器を収まるサイズのお皿の上に置き、加熱するだけでOKです。

シュウマイを加熱してみましたが、ジューシーで美味しく仕上がりました。

シリコーン素材の蒸し器なので、シートなしで調理しても皮が張り付きにくいのがとても良いです！

せいろよりも扱いやすいのに、しっかりと美味しく蒸すことができて優秀ですよ◎

今回は、ダイソーの『シリコーン蒸し器』をご紹介しました。

電子レンジでも手軽に美味しい蒸し料理を楽しめるのは嬉しいかぎり！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。