川崎希、長男きっかけで『ムーミンバレーパーク』へ「急にムーミンにハマり出したわが家」

タレントの川崎希が29日に自身のアメブロを更新。家族で『ムーミンバレーパーク』を訪れたことを報告した。

この日、川崎は「ムーミンバレーパークに到着」と切り出し「自然いっぱいですごく素敵な場所なんだね」と初めて訪れたパークの感想をつづった。

当初は「ムーミンのキャラクターにあまり詳しくなかった」というも「ご先祖様ってキャラが可愛すぎて」（原文ママ）とすっかり魅了された様子でコメント。「グッズ売り場では大人気みたいでご先祖様のぬいぐるみ系はほぼ完売だったよ」（原文ママ）とその人気ぶりに驚いたことを明かした。

続けて更新したブログでは、パーク内のレストランを訪れたことを報告し「このスティンキーのパンケーキは可愛すぎて注文」とキャラクターがモチーフのパンケーキを公開。長女も「ムーミンのふわふわ雲の上みたいなドリンク」を楽しんだといい「いつの間にか、かげとらがムーミンにハマり出してかげとら sister 私とだんだんムーミンファンが増えてここに行くことに」と長男がきっかけで家族のブームになったことを説明した。

最後に「まだお話しとか全然知らないから絵本とかみてみようかな」とコメントし「急にムーミンにハマり出したわが家なのでした」とつづり、ブログを締めくくった。