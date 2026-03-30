平野ノラ『ひるおび』メンバーとママ会を開催「本当に楽しい時間でした」

お笑いタレントの平野ノラが29日に自身のアメブロを更新。情報番組『ひるおび』（TBS系）の共演者らとママ会を開催したことを報告した。

この日、平野は「先日、ひるおびファミリーで初のママ会開催しました」と切り出し、タレントの岡田結実、中川翔子、TBSの皆川玲奈アナウンサーらが集まったことを写真とともに報告。「岡田結衣ぴーが赤ちゃん連れて来てくれて抱っこさせていただいてもうキュンキュンバブリー きゃわいくて癒されました！」（原文ママ）と喜びをつづった。

また、自身が幹事を務めたことにも触れ「普段幹事をやるタイプではないのですが、都内、個室、コース、赤ちゃん安心、ベビーカーOKで必死でお店を探していた」と告白。しかし「以前ロケで行った美味しくてリーズナブルなお店に個室があった事を思い出し」といい「カジュアルだけど個室も広くソファーだったから赤ちゃんものんびりと寝れて良かったーーー」と店選びが成功したことに安堵した様子でコメントした。

最後に「みんな子育てと仕事で忙しいから、リフレッシュして、色んな情報交換が出来ました」と述べ「年齢もジャンルも違うし、色んな考え方があって本当に楽しい時間でした パワーチャージしたので」とつづり、ブログを締めくくった。