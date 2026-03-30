Nianticは、アプリゲーム「Pikmin Bloom」のリアルイベント「Pikmin Bloom Journey」を5月23日～24日に韓国で開催する。チケット価格は2万2000ウォン（約2200円）。

イベントでは、ピクミンたちと一緒に歩いてお題をクリアすると、特別なデコピクミンに出会えるほか、イベント限定デザインのMiiコスチュームやポストカードなどを獲得できる。

たとえば、イベント開催エリアで獲得できる「金の苗」を引っこ抜くと、マイペースな紫ピクミンが登場する。この紫ピクミンと“おさんぽの楽しさを知ってもらう旅”に出て仲良くなると、ロゼットを身につけたデコピクミンになる。

イベント参加者には、「IFC MALL L3 ノースアトリウム」でイベントマップや特製サンバイザー、ナップサック、ピクミンフォトカードが配布される。特製サンバイザーは、全8種類がラインアップしている。

チケットは、1日あたり2万2000ウォン（約2200円）。混雑緩和のため、10時～13時30分の間30分単位でプレゼント受取時間が区切られて販売される。一部特典が2日間にわたり継続するオプションチケット「アクティブ2DAYオプション」（8000ウォン、約800円）も用意されている。

オンラインイベント

ソウルでのリアルイベントに連動し、オンラインイベント「Pikmin Bloom Journey 2026：どこでもチャレンジ」が5月29日9時～31日に開催される。価格は1600円。

オンラインイベントでも同様に、アプリ内のお題をクリアすることで、バッジを獲得したり、特別なデコピクミンに出会えたりする。

なお、オンラインイベントでは、サンバイザーやイベントマップなどの特典は提供されない。