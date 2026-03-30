かつみ・さゆり、結婚30年の節目に西宮名塩SA登場 ド派手ミニスカ美脚 『人類みなボヨヨンラーメン』アピール
夫婦コンビ「かつみ・さゆり」が28日、兵庫・西宮市の中国道西宮名塩サービスエリア（下り線）でラーメン店『人類みなボヨヨンラーメン』のオープンイベントを開催した。
【写真多数】かつみ・さゆり、高速SAでマイク持って営業に励む 全身ショットあり
かつみ・さゆりと人気店「人類みな麺類」がコラボした『人類みなボヨヨンラーメン』が、西宮名塩SAのフードコートのリニューアルにあわせ、今月5日から出店。「人類みなボヨヨンラーメン」と「人類みなボヨヨンラーメンすっぴん」のオリジナルラーメン2種を提供する。
かつみ・さゆりが現れると、SAの利用者たちが大喜び。夫婦おなじみのカラフルコーデで、さゆりはミニスカ美脚が際立った。イベントの前日には結婚30年の真珠婚を迎えたとあって、拍手が起こった。
高速道路のSAでの異例の出店に自信があるという。かつみは今回のラーメン店を「10年、20年続ける」「このSAは吉本の芸人が立ち寄るところ」と期待を込め、さゆりはトイレをよく借りると明かした。
実際にラーメンを食べている子どもからは「めっちゃおいしい！」と感想。すると、かつみ・さゆりは笑顔で「味には一切関わってないので安心して食べてください」と暴露。試食したかつみは「めっちゃおいしい！」、さゆりはレアチャーシューが三田ポークであることをアピールしつつ最高においしい！」と笑顔を見せていた。
『人類みなボヨヨンラーメン』は心斎橋パルコに出店していたが、閉店している。かつみは「2ヶ月半で閉めたのでポップアップですかって聞かれるですけど、アップアップだったんです」とボケつつ、「場所を変えると生きるということがある」「僕たちのラーメンはSAやったらすごいと思うんです！」とアピール。さゆりも「そうなんです！SAで生かされる！」と力説していた。
※「かつみ・さゆり」は、正しくは「かつみ（黒ハートマーク）さゆり」
※「かつみ」は、正しくは「かつみ（黒ハートマーク）」
※「さゆり」は、正しくは「（黒ハートマーク）さゆり」
【写真多数】かつみ・さゆり、高速SAでマイク持って営業に励む 全身ショットあり
かつみ・さゆりと人気店「人類みな麺類」がコラボした『人類みなボヨヨンラーメン』が、西宮名塩SAのフードコートのリニューアルにあわせ、今月5日から出店。「人類みなボヨヨンラーメン」と「人類みなボヨヨンラーメンすっぴん」のオリジナルラーメン2種を提供する。
高速道路のSAでの異例の出店に自信があるという。かつみは今回のラーメン店を「10年、20年続ける」「このSAは吉本の芸人が立ち寄るところ」と期待を込め、さゆりはトイレをよく借りると明かした。
実際にラーメンを食べている子どもからは「めっちゃおいしい！」と感想。すると、かつみ・さゆりは笑顔で「味には一切関わってないので安心して食べてください」と暴露。試食したかつみは「めっちゃおいしい！」、さゆりはレアチャーシューが三田ポークであることをアピールしつつ最高においしい！」と笑顔を見せていた。
『人類みなボヨヨンラーメン』は心斎橋パルコに出店していたが、閉店している。かつみは「2ヶ月半で閉めたのでポップアップですかって聞かれるですけど、アップアップだったんです」とボケつつ、「場所を変えると生きるということがある」「僕たちのラーメンはSAやったらすごいと思うんです！」とアピール。さゆりも「そうなんです！SAで生かされる！」と力説していた。
※「かつみ・さゆり」は、正しくは「かつみ（黒ハートマーク）さゆり」
※「かつみ」は、正しくは「かつみ（黒ハートマーク）」
※「さゆり」は、正しくは「（黒ハートマーク）さゆり」