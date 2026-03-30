Snow Man目黒蓮、新CMで涙した理由「気づいたら出ていた」カナダでの近況も明かす「毎日が刺激的」
【モデルプレス＝2026/03/30】Snow Manの目黒蓮（リモート参加）が30日、都内で開催されたキリンビール 晴れ風「新しくなる」発表会に、今田美桜、内村光良、天海祐希と出席。目黒がCM撮影の裏話を明かした。
【写真】目黒蓮「気まずい」CM会見にリモート参加
目黒バージョンの新CMで涙が溢れていたことについて内村が尋ねると、目黒は「飲んだ瞬間に、今までCM撮影で作り手の皆さんのお話を聞きに行ったり、裏で作られている方たちの姿を見ていたので。そういうものも一緒に蘇って。味も素晴らしくて。気づいたら出ていたという感じです」と照れ笑いを見せながら回想。天海は「素敵ね〜」と称賛し、内村は「俺も行ったんだけどなあ」とぼやいて会場を沸かせていた。
この日は中継の目黒も交えて、CMキャストが一緒に乾杯する一幕もあった。目黒は「まさかカナダで晴れ風を飲めると思っていなかったので。こんな機会をありがとうございます」と喜びのコメント。天海に「泣かないで（笑）」と呼びかけられると、目黒は「泣かないです」と笑顔を見せて「発売から皆さんとご一緒させていただいていたので。今日はどうしても皆さんと乾杯がしたかったので、できて嬉しかったです」と喜びを語った。
目黒はカナダでの挑戦について「毎日が刺激的で、不安もありながら.。でも思い切って戦っています。あとはカナダに来る前と来た後に、内村さんから連絡をいただきまして。『You can do it.』ってメールをいただきまして（笑）。それで頑張れています。『イッテQ』大好きなので」と、『世界の果てまでイッテQ！』でお馴染みの言葉を受け取っていたことを笑顔で報告した。
日々挑戦していることについて、今田は「このお仕事は、本当に毎日が挑戦と言いますか。そういうものなので。特に私はこの1年ぐらいは、新しいことにすごくチャレンジする年でして。すごく刺激的でしたし、成長できているといいなと思っているんですけど、これからも新しい晴れ風とともに挑戦出来たら嬉しいです」と明かしていた。
この日は、目黒の持つ札の文字に絡めたお題に応じる一幕もあった。天海に新の文字を選ばれた目黒は、新しくなる晴れ風の感動を全身を使って表現することになり、「カナダでスベりたくねえ（笑）」と発言。ポーズと表情を決めながら、内村から拝借した「You can do it.」という台詞を放つと、会場からは拍手が起こったが、目黒は「カナダのスタッフさんにはスベってるんですけど」と照れ笑いを見せていた。
最後に目黒は「晴れ風はすごくおいしいし、たくさんの方に求めていただけているビールなのに、このタイミングで味を変えるというのは、恐らくすごく不安もあったと思います」とコメント。「でも、作り手の皆さんが、飲む側の僕たちを、もっともっと楽しませたいっていう気持ちが、その不安より勝ったのかなと思って。僕も今何かにチャレンジしていますが、すごく不安はあるんですけど、その先で皆さんが喜んでくれているっていうのをイメージしたら、頑張れる気がして。すごく晴れ風に共感をしていて。なので、晴れ風とともに、一緒に進化していけたらなと思いますし、そんなこの一杯をぜひ皆さんに楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします」と笑顔で語っていた。
（modelpress編集部）
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【写真】目黒蓮「気まずい」CM会見にリモート参加
◆目黒蓮、CMで涙の理由
目黒バージョンの新CMで涙が溢れていたことについて内村が尋ねると、目黒は「飲んだ瞬間に、今までCM撮影で作り手の皆さんのお話を聞きに行ったり、裏で作られている方たちの姿を見ていたので。そういうものも一緒に蘇って。味も素晴らしくて。気づいたら出ていたという感じです」と照れ笑いを見せながら回想。天海は「素敵ね〜」と称賛し、内村は「俺も行ったんだけどなあ」とぼやいて会場を沸かせていた。
目黒はカナダでの挑戦について「毎日が刺激的で、不安もありながら.。でも思い切って戦っています。あとはカナダに来る前と来た後に、内村さんから連絡をいただきまして。『You can do it.』ってメールをいただきまして（笑）。それで頑張れています。『イッテQ』大好きなので」と、『世界の果てまでイッテQ！』でお馴染みの言葉を受け取っていたことを笑顔で報告した。
日々挑戦していることについて、今田は「このお仕事は、本当に毎日が挑戦と言いますか。そういうものなので。特に私はこの1年ぐらいは、新しいことにすごくチャレンジする年でして。すごく刺激的でしたし、成長できているといいなと思っているんですけど、これからも新しい晴れ風とともに挑戦出来たら嬉しいです」と明かしていた。
◆目黒蓮、カナダでスベる
この日は、目黒の持つ札の文字に絡めたお題に応じる一幕もあった。天海に新の文字を選ばれた目黒は、新しくなる晴れ風の感動を全身を使って表現することになり、「カナダでスベりたくねえ（笑）」と発言。ポーズと表情を決めながら、内村から拝借した「You can do it.」という台詞を放つと、会場からは拍手が起こったが、目黒は「カナダのスタッフさんにはスベってるんですけど」と照れ笑いを見せていた。
最後に目黒は「晴れ風はすごくおいしいし、たくさんの方に求めていただけているビールなのに、このタイミングで味を変えるというのは、恐らくすごく不安もあったと思います」とコメント。「でも、作り手の皆さんが、飲む側の僕たちを、もっともっと楽しませたいっていう気持ちが、その不安より勝ったのかなと思って。僕も今何かにチャレンジしていますが、すごく不安はあるんですけど、その先で皆さんが喜んでくれているっていうのをイメージしたら、頑張れる気がして。すごく晴れ風に共感をしていて。なので、晴れ風とともに、一緒に進化していけたらなと思いますし、そんなこの一杯をぜひ皆さんに楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします」と笑顔で語っていた。
（modelpress編集部）
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