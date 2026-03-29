【漢字クイズ】「太地」はなんて読む？この問題は即答してほしい！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「太地」はなんて読む？
「太地」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、和歌山県にある3文字の地名です。
いったい、「太地」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「たいじ」でした。
和歌山県東牟婁郡太地町に位置している太地。
太地町にある「太地町立くじらの博物館」は、鯨類に特化した全国でも数少ない施設です。
館内ではクジラの生態や捕鯨の歴史を学べるほか、イルカやクジラのショーやふれあい体験も楽しめるのだとか。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典オンライン』
・『太地町立くじらの博物館 公式サイト』
ライター Ray WEB編集部